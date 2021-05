Spanischer Wein – Grundlegendes Wissen

Wichtige spanische Wein-Begriffe

Um vor dem Weinregal, beziehungsweise beim Bestellen der spanischen Weine, keinen Fehlgriff zu erleiden, sind hier einige wichtige, gängige Begriffe, die die Auswahl deutlich erleichtern:

Weißwein: Blanco

Rotwein: Tinto

Rosèwein: Rosado

Gespriteter Weißwein: Sherry; wird ebenfalls als „Jerez“ bezeichnet

Ein besonderer Sekt, Champagner-ähnlich: Cava

Oberbegriff für Schaumweine: Espumosos

Wichtige Weinregionen des Landes

In Spanien ist eine Vielzahl wichtiger Wein-Regionen beheimatet. Dazu gehört unter anderem das Gebiet La Rioja, das zugleich die bekannteste Weinbauregion des Landes ist. Sie befindet sich im Norden Mittelspaniens und liegt nahe des Flusses Ebro. Die dortigen Weine sind berühmt für ihre Tannine, die dem Cabernet Sauvignon ähnlich sind, und Strukturen. Zugleich begeistern sie aufgrund ihrer herrlichen, fruchtigen Note.

Im Ebro-Flusstal befindet sich ebenfalls die Unterregion Navarra, die für ihre Rosèweine aus der Traube Grenache, bekannt ist.

Cádiz dagegen liegt in Südspanien und ist berühmt für seine schmackhaften Likörweine, deren Anbau im Sherry-Dreieck erfolgt.

Sehr gefragt sind aber auch Weine aus der Region Rueda, die ihren Sitz in Castilla y Leon hat. Die wohlschmeckenden, knackigen Weißweine werden dort aus der Verdejo-Traube gewonnen. Die Region profitiert, dank genügend Sonnenlicht und kontinentalem Klima, von den besten Bedingungen, die es für Weißweine gibt.

Vielleicht darf es aber auch ein Wein aus dem größten Weinanbaugebiet des Landes sein? La Mancha ist mit einer Fläche von mehr als 200.000 Hektar sogar das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet auf weltweiter Ebene. Hierzu gehören insgesamt über 300 Weingüter. Hergestellt werden dort Grenache- sowie Tempranillo-Weine.

Bekannte weiße Rebsorten

Zu den wichtigsten, weißen Rebsorten, die in Spanien hergestellt werden, gehört beispielsweise Albariño. Das Anbaugebiet der Trauben befindet sich im Nordwesten von Spanien, genauer gesagt in Galizien, in der D.O. Rias Baixas. Hierbei handelt es sich um besonders charaktervolle Weißweine, die mit ihrem fruchtigen, aromatischen Aroma begeistern.

Ebenso bekannt ist die Sorte Palomino Fino, oftmals auch nur Palomino genannt. Reist man in andere Landesteile, hört man hierfür auch die Bezeichnung Jerez. Da die Trauben besonders aromaneutral sind, eignen sie sich hervorragend für Sherry.

Doch auch die Weine aus der Region Jumilla zählen unter anderem zu den wichtigsten, spanischen Rebsorten für Weißweine. Angebaut wird dort die Sorte Monastrell.

Bekannte rote Rebsorten

Neben den diversen, weißen Rebsorten, findet man in Spanien ebenfalls eine große Anzahl roter Rebsorten. Zu den wichtigsten gehört beispielsweise die Tempranillo Traube. Hierbei handelt es sich bestimmt um die bekannteste Traube, die aus Spanien stammt. Beheimatet ist sie in La Rioja. In anderen Regionen kennt man sie als Tinto Fino. Aus der Traube stammt ein fruchtiger, frischer Rotwein, den die Winzer idealerweise in Eichenfässern reifen lassen.

Doch auch Monastrell-Trauben aus der Region Murcia zählen zu den wichtigsten Rebsorten Spaniens. Der Wein ist ein hervorragender Begleiter zu Barbecue und geräuchertem Fleisch.

Grenache ist ebenfalls nicht aus Spanien wegzudenken. Angebaut wird die bekannte Rebsorte zwar auf weltweiter Ebene, jedoch ist der Nordosten des Landes ihre Heimat. Oftmals wird die Traube als Verschnitt in Cava-Schaumweinen oder für Rioja-Rotwein genutzt. Der Wein begeistert mit seinen Aromen von getrockneten, roten Früchten und würzigen, pflanzlichen Noten.