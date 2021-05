Sommerliche Drinks

Thermobecher bedrucken – Machen Sie Ihren Kunden ein erfrischendes Werbegeschenk

Der Sommer naht. Und mit ihm auch die Sommerkampagne im Marketing. Werbegeschenke wie Sonnenbrillen mit Logo, Strandtücher, Wasserbälle und Co. liegen jetzt im Trend. Doch auch der Thermobecher ist nicht nur im Winter interessant. Mit einem Thermobecher können Getränke nämlich nicht nur warm gehalten werden, sie bleiben im Sommer auch lange kalt. Auf https://www.maxilia.de/thermobecher-bedrucken/ können Sie Thermobecher mit Ihrem Firmenlogo personalisieren und diese dann an Kunden und Mitarbeiter verteilen. So ist Ihr Unternehmen stets präsent und Ihre Kunden können die folgenden 3 Erfrischungsgetränke möglichst lange kalt genießen. Extra Tipp: Verteilen Sie die bedruckten Thermobecher doch einfach mit kleinen Rezeptzetteln für kalte Drinks im Sommer! Sie brauchen noch eine Idee, welche Getränke sich besonders gut dafür anbieten: Ihre Kunden im Sommer zu erfrischen? Hier kommen drei beliebte Vorschläge.

Wasser mit Zitrone oder Gurke

Es klingt banal aber manchmal sind die einfachsten Dinge die wirkungsvollsten. Wasser ist enorm wichtig für unseren gesamten Organismus. Im Sommer, wenn wir schwitzen, gilt dies umso mehr. Ob still oder mit Sprudel: Wasser sollte der Mensch gerade bei warmen Temperaturen in ausreichender Menge trinken. Besonders erfrischend ist Wasser mit Eiswürfeln und einem Stück Zitrone oder Gurke. Einfach alles in den Thermobecher geben und länger kalt genießen.

Würzig-erfrischend: Ginger Ale mit Ingwer und Minze

Ingwer und Minze ist eine besonders erfrischende Mischung und belebt außerdem Körper und Geist. Für diesen Drink brauchen Sie:

- Ein Stück Ingwer (etwa Daumengröße)

- Frische Minze

- 200 ml Ginger Ale

- 1 EL Orangensirup

- Eiswürfel

Zunächst wird die Minze gewaschen und anschließend in kleine Stücke gerupft. Als nächstes wird der Ingwer in Drittel geschnitten und zu der Minze hinzugegeben. Nun noch Ginger Ale und Orangensirup hinzu gießen und mit Eiswürfeln auffüllen. Alles einmal kräftig umrühren und fertig ist der Sommerdrink. Die Minze sorgt für eine erfrischende Wirkung, während der Ingwer Würze verleiht. Noch besser kommt dieses Getränk natürlich im bedruckten Thermobecher.

Mango-Lassi selbst gemacht

Wer gern scharf isst weiß: Am besten kühlt nicht Wasser, sondern Milch oder ein joghurt haltiges Getränk. Der Mango-Lassi ist dabei der wohl mit Abstand Beliebteste. Für einen Thermobecher brauchen Sie dazu:

- ½ reife Mango

- 150 g Joghurt

- 1-1,5 EL Zucker

- 1 Spritzer Rosenwasser

Für die Zubereitung einfach die Mango schälen und vom Kern befreien. Anschließend in kleine Würfel schneiden, zusammen mit dem Joghurt in einen Mixer geben und pürieren, bis ein gleichmäßiger Brei entsteht. Danach mit Zucker und Rosenwasser abschmecken und für mindestens eine Stunde kalt stellen.