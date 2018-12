Individuelle Pokale, Medaillen und Trophäen einfach und günstig online kaufen

Für jede Sportart die passenden Pokale finden

Es ist allgemein üblich, dass im professionellen Sportbereich Auszeichnungen verliehen werden, die gestalterisch zur jeweiligen Sportart passen. Während der Billardpokal einen Billardspieler zeigt, sind die Handballpokale mit einem Handball an der Spitze verziert oder zeigen auf einem Emblem einen Handballspieler, der gerade in Aktion ist. Auf Boxpokalen befinden sich Abbildungen von Boxern und die Auszeichnungen für die Feuerwehrleute zeigen den Kopf oder den Helm eines Feuerwehrmannes.

Vom Pokal in silberner oder goldfarbener Optik bis zu Ehrenpreisen in zeitgemäßem Design

Die Geschmäcker und Ansprüche die Ehrungen betreffend können ganz verschieden sein. Selbstverständlich spielen der Anlass des Events, die Größe sowie auch das zur Verfügung stehende Budget eine wichtige Rolle, wenn es um die Wahl der passenden Pokale geht. Besonders beliebt sind die Modelle in klassischer Formensprache, die Sie als runde oder konisch geformte Kelche bestellen können. Mit klassischen Pokalen machen Sie praktisch nie etwas falsch. Während der Kelch von typischen Pokalen aus hochwertigem Metall gestaltet ist, wurde der Fuß des Sportpokals aus Kunststoff angefertigt und bemalt. Einige Produkte verfügen über eine Grundplatte aus Keramik. Wir halten die Modelle in mehreren Größen bereit.

Medaillen erhalten Sie im praktischen Dreierset mit je einem Modell in Gold, Silber und Bronze. Es gibt die Sportmedaillen ebenfalls in verschiedenen Größen. Je nach Geschmack können Sie auch diese Preise nach dem Bestellen individuell gestalten lassen. Ausgesprochen gelungen sehen unsere Trophäen aus. Die Produkte sind aus bestem Glas gefertigt und als ovale oder eckige Modelle bestellbar. Jede der Trophäen ruht auf einem stabilen Fuß. Sie können die Siegertrophäen in verschiedenen Farben ordern.

Ehrenpreise: für verdienstvolle Vereinsmitglieder und weitere Personen

Einfach einmal Danke sagen: Mit unseren tollen Ehrenpreisen zeichnen Sie jetzt verdienstvolle Vereinsmitglieder und andere Personen aus. Unsere Preise sind traumhaft schön gestaltete Figuren aus Glas, Porzellan oder Metall. Selbstverständlich können Sie auch diese Modelle in mehreren Abmessungen bestellen.

Pokale in verschiedenen Varianten

Neben klassischen Einzelpokalen sowie den Modellen in Gold, Silber und Bronze bieten wir Ihnen im Shop ebenfalls Pokalserien, Produkte, die mit einem Deckel versehen sind, Minipokale sowie Kinderpokale an.

Beim Bestellvorgang gleich noch die Gravur in Auftrag gebenJeder der Auszeichnungen in der Form von Pokalen, Trophäen oder Medaillen ist bereits mit einer Grundgravur versehen. Auf Wunsch individualisieren wir die Pokale mit Ihrem persönlichen Verbands- oder Vereinslogo. Alles, was wir dafür benötigen, ist das Logo, das Sie uns am besten gleichzeitig mit der Bestellung zukommen lassen. Gern beraten wir Sie, sollten Sie Fragen zur Gravur haben.

Viele weitere Erzeugnisse bei uns im Shop

Neben den hochwertigen Auszeichnungen bieten wir Ihnen im Shop eine Vielfalt weiterer Erzeugnisse an. Wie wäre es mit Festbedarf, mit dem Sie die Sporthalle oder den Sportplatz entsprechend ausgestalten? Neben Wertmarken und Einlassbändern finden Sie in der Kategorie Konfettikanonen, Einweggeschirr und weitere Erzeugnisse. Lassen Sie Ihr nächstes Sportevent zu einem herausragenden Ereignis werden und sorgen Sie mit passendem Zubehör für ein stimmungsvolles Ambiente.