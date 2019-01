Beliebte Wanderstrecken für Familien im Münsterland

Genügend Platz, um sich selbst auf die Spuren der Germanen und Römer zu begeben und alleine, zu zweit, als Familie oder als Gruppe geschichtsträchtige Wanderstrecken zu erleben. Viele Wanderrouten sind vor allem von der Universitätsstadt Münster aus leicht zu erreichen.

Los geht es mit einer leichten Strecke, die etwas über sechs Kilometer lang ist. Wanderer sollten um die 1,5 Stunden Zeit einplanen, um den leicht zu begehbaren Weg zu erkunden. Über die Pleistermühle geht es zum Ufer der Werse bis hin zum Auwald Stapelskotten.

Etwas schwerer und auch länger ist die Strecke, die an der Bushaltestelle “Schleuse” beginnt. Über das Werse-Ufer zur Pleistermühle, Nobis Krug, Boniburger Wald bis hin zur Schleuse in Münster endet die Tour nach 13,7 Kilometern (bei einer guten Grundkonstitution dürften das etwa 3,5 Stunden sein).

Wer die Kondition für eine schwere Tour mitbringt (etwa 5,5 Stunden und 21,3 Kilometer) startet in diesem Fall am Hauptbahnhof in Münster.

Der sogenannte Ahornweg ist etwa 100 Kilometer lang und ein Rundwanderweg, der die Form einer Achterschleife besitzt. Die Wanderer dürfen sich über eine abwechslungsreiche Landschaft freuen, die auf insgesamt fünf Aussichtstürme bewundert werden kann. Da 100 Kilometer ein wenig lang für eine Tour sind, teilt sich der Ahornweg in sechs Routen auf.

Ebenfalls ein hohes Abwechslungsreichtum bietet auch die Teutoschleife Tecklenburger Bergpfad. In der Region ist diese Strecke eine der schönsten Ziele und umfasst etwa zehn Kilometer. Der Rundweg ist idyllisch, die Natur unberührt und die Gesteinsformationen wahrlich beeindruckend.

Ehe es überhaupt mit der Wanderung losgeht, sollten angehende Bergsteiger und Wanderkünstler über die Outdoor-Ausrüstung nachdenken. Wir haben hier ein paar Basics zum Wandern und Trekking aufgeführt.

Der NRW-Tourismus informiert außerdem darüber, was beim Wandern mit Kindern zu beachten ist. Hierbei kommt es natürlich auf das Alter der Kleinen an. Babys werden in Kinderwagen transportiert und dürfen die Wanderung (die möglichst kurz sein sollte) im Liegen begleiten. “Gut geeignet sind Kinderwagen mit großen Reifen und einer guten Federung.”, so das Portal für Kinderwagen bei 4mybaby.ch. Für kurze Strecken (gerade im Sommer) sind Wanderungen mit Trage oder Tuch ebenfalls eine gute Alternative, sofern die Kleinen noch nicht zu schwer sind. Falls sie schon sitzen können, ist ein handlicher Buggy (ebenfalls mit stabilen Reifen) eine Alternative.

Doch nicht nur Familien müssen sich auf Wanderungen vorbereiten - auch für Wanderungen mit Hunden sind eine gute Vorbereitung, frisches Wasser und genügend Pausen sehr wichtig.

Generell sollten die Routen vorab studiert werden, um während des Laufens nicht aus Versehen die falsche Abzweigung zu nehmen. Sogesehen zwar kein Problem, aber die schönsten Highlights einer Wandertour möchte sich wohl kaum jemand freiwillig entgehen lassen. Die Rundwanderung Steverauenweg bei Olfen ist beispielsweise mit blau markierten Holzpfählen gekennzeichnet. Die Streckenwanderung von Herbern nach Lünen ist als Pilgerweg auf Schildern gekennzeichnet. So lässt sich jeder Weg vorab recherchieren und Markierungen bzw. Streckenabschnitte ermitteln.