Hochzeit im Frühling - So stylen Sie die Zeremonie

Die Location

Am wichtigsten für eine Hochzeit ist natürlich die Location. Passend zur Location kann anschließend das Brautkleid gewählt werden. Haben Sie sich für eine Hochzeit im Frühling entschieden, dann würde eine perfekte Location entweder ein Pavillon, ein schöner Garten oder eine überdachte Terrasse, gemütlich mit Tischen und Bänken, sein. Die Hochzeitsgäste können tagsüber die Sonnenstrahlen draußen genießen und sich entspannen. Jedoch sollten Sie darauf achten, dass auch im Inneren genug Platz für Ihre Gäste ist. Solch eine Hochzeit im Freien ist auch für Kinder ideal. Auch können draußen wunderschöne Hochzeitsfotos entstehen. Natürlich sollte dabei auch auf eine optimale Kulisse geachtet werden. Schmücken Sie Ihren gesamten Garten zum Beispiel mit bunten Blumen, passend zum Brautstrauß. Nachdem die Farben für die Location gewählt wurden, kann man sich auf die Suche nach dem geeigneten Brautkleid machen.

Die perfekten Brautkleider für den Frühling

Heiratet man im Frühling, so hat man die Wahl zwischen vielen verschiedenen Brautkleidern. Ein Hochzeitskleid für den Frühling darf ruhig Farben tragen, welche perfekt mit der Dekoration und Location harmonieren. Auch zarte und kleine Spitzenapplikationen passen besonders gut zu dieser Jahreszeit dazu. Ebenfalls liegen Brautkleider mit Ärmel voll im Trend. Auch diese können mit Spitze verziert sein. Doch auch diejenigen, die im Frühling gerne schulterfrei tragen möchten, werden bestimmt auf ihre Kosten kommen. Schulterfreie oder Brautkleider mit zarten Trägern eignen sich ebenfalls bestens für den Frühling. Wenn Sie sich für solch ein Kleid entscheiden, sollten Sie jedoch auch daran denken, dass es abends etwas kälter werden kann. In solchen Fällen würde sich ein Bolero oder eine moderne Stola optimal eignen.

Den Haarschmuck passend zum Frühling wählen

Für alle Bräute, die sich im Frühling das Ja-Wort geben möchten: Ein schöner Blumenkranz im Haar ist Eleganz pur! Zarte und echte Blumenkränze sind der perfekte Haarschmuck für den Frühling. Am besten wäre es, wenn auch dieser mit den anderen Blumen, der Dekoration abgestimmt wird. Mit solch einem Blumenkranz vollständigen Sie Ihren Look hervorragend. Wenn Sie den Kranz auch am Abend tragen möchten, dann sollten Sie sich zum Beispiel für einen Blumenkranz mit zarten Seidenblüten entscheiden. Solch ein Kranz bleibt nämlich den ganzen Tag schön frisch, echte Blumen hingegen, müssen mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zum Abend hin ausgetauscht werden.

Kleiden Sie die Brautjungfern mit Blumenkleidern an

Eine ganz wichtige Rolle auf einer Hochzeit spielen natürlich auch die Brautjungfern. Diese sollten sich für Brautjungfernkleider entscheiden, welche sowohl zum Brautkleid als auch zur Location passen. In vielen Fällen entscheiden sich Bräute, ihre Brautjungfern in Pastellfarben zu kleiden. Diese Farben wirken besonders harmonisch und sehen zudem auch fabelhaft zu einem weißen Brautkleid aus. Ganz egal, ob Sie auf der Suche nach dem passenden Brautkleid oder nach den geeigneten Brautjungfernkleidern sind, wir garantieren Ihnen, dass Sie bei JJ's House die passenden Kleider für Ihren Anlass finden. Dort werden Ihnen zahlreiche Kleider in frischen und bunten Farben angeboten, die perfekt zu einer Frühlingshochzeit passen.

Die Dekoration für eine Frühlingshochzeit

Die Dekoration einer Frühlingshochzeit besteht aus vielen unterschiedlichen Farben. Sehr viele Bräute integrieren auch Blumen wie Hyazinthen und Tulpen in ihre Dekoration. Man kann die Blumen entweder an die Decke oder an die Wand fest bringen. Perfekt dazu würden auch weiße Lichterketten und weiße Kerzen passen. Eine Frühlingshochzeit ist was Wunderschönes. Letztendlich sollte man die Location so gestalten, dass man sich auf der eigenen Hochzeit auch wohlfühlt.