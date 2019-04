Immer mehr Männer greifen zu Babytragen

Für die körperliche sowie geistige Entwicklung ist es für das Neugeborene sehr wichtig, so nah wie möglich am Körper der Eltern getragen zu werden. Auch für Väter gilt dieser Aspekt.

Im Großen und Ganzen bedeutet das, dass Babytragen sehr zu empfehlen sind, um das Wohl des Kindes wegen.

Die allgemeinen Vorteile von Babytragen

Ein ganz klarer Vorteil ist jener Aspekt, dass das Kind deutlich ruhiger ist, wenn es direkt am Körper getragen wird. Das Tragen in der Babytrage fühlt sich für das Kind so an, als wäre es noch im Mutterleib. Es fühlt sich demnach entspannt und sicher.

Bloggerin Hanna berichtet auf rubbelbatz.de in ihrem Langzeit-Testbericht mit Babytragen , dass die Körperwärme und die sanften Bewegungen sehr beruhigend auf das Baby wirken und dem Kind ausreichend Geborgenheit spenden, wodurch eine ganz besondere Bindung zwischen Vater und Kind entsteht.

Tipp: Eine Babytrage wirkt ebenfalls beruhigend, wenn das Kind einen neuen Zahn erwartet und Schmerzen hat.

Neben der körperlichen Nähe sprechen Eltern zudem automatisch öfter zu ihrem Kind, da sie es ganz nahe an sich tragen. So wird zudem die Sprachentwicklung des Kindes frühzeitig gefördert. Das Kind verarbeitet bereits Melodien und Sprechlaute, bevor es mit den eigenen Sprechversuchen beginnt.

Babytragen binden auf mehrere Arten

Dank einer Babytrage wird das Kind quasi direkt an den Körper des Elternteils gebunden. Doch dies ist nicht die einzige Bindung, die eine Babytrage mit sich bringt. Auch die Bindung zum Vater wird durch den engen Körperkontakt verbessert. So erhalten vor allem Väter eine tiefe Bindung zu ihren Kindern, auch wenn diese das Kind nicht in der eigenen Gebärmutter getragen haben.

Eine Babytrage stellt zudem eine gewisse Privatsphäre neben der emotionalen Stabilität dar. Das Umfeld ist oftmals sehr auf Kinder fixiert. Nahezu jeder möchte beim Spaziergang in den Kinderwagen schauen oder das Baby gar hochnehmen. Dank der Babytrage schirmt sich der Vater etwas von diesem "Babytrubel" ab.

Stolze Väter

Immer mehr Männer zeigen sich nun mit ihrem Kind und der Babytrage oder auch einem Babytuch. Es ist nahezu ein regelrechter Hype.

Auch übernächtigte Männer werden von ihren Frauen fotografiert und stolz präsentiert, während diese mit dem Kind in der Babytrage auf dem Sofa eingeschlafen sind.

Einige Menschen sehen dies als "entmännlichend" an, andere wiederum finden, dass dies die wahren Männer sind, die sich um ihre Familie kümmern und auch in den eher ehemals weiblichen Rollenbildern zeigen. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Diskussion um ein Foto von 007-Darsteller Craig Daniels aus 2018, der sein Baby in einer Babytrage durch die Stadt transportiert.

Gesunde Haltung für eine gesunde Lebensweise

Babytragen fördern die allgemeine Gesundheit des Kindes. Das Baby bleibt dank der Trage stets in Bewegung, auch wenn es nicht so erscheint. Dennoch wird die noch sehr schwache Muskulatur nicht zu stark beansprucht. Der Bewegungsapparat wird also auf diese Weise enorm gefördert, selbst in den ersten Monaten.

Diese drei Punkte profitieren von Babytragen:

Beinstellung

Rückenhaltung

Handgreifreflex

Das Grundskelett von Säuglingen ist noch sehr flexibel. Dementsprechend ist es möglich, bereits in den ersten Monaten für Fehlstellungen zu sorgen. Dank Babytragen erhalten bereits Säuglinge einen leicht abgerundeten Rücken. So kann sich das Kind ideal in das Tuch lehnen, wodurch der Nacken entlastet wird. Der sogenannte Schiefkopf wird beispielsweise dadurch verhindert. Dies ist eine Verformung des Hinterkopfes, welche auf ein zu langes Liegen auf dem Rücken zurückzuführen ist. Der sanfte Druck von Kissen kann in den ersten Monaten bereits zu Verformungen führen. Prävention ist hier also das A und O.

Zudem versuchen Kinder oftmals, nach dem Vater oder auch der Mutter zu greifen, wodurch der Handgreifreflex frühzeitig geschult wird.

Auch die Beine nehmen eine optimale Haltung während des Tragens in einer Babytrage ein. So wird das Kind optimal gefördert und kann eine gute Bindung zu den Elternteilen aufbauen.

Wissenswert: Auch für die Haltung der Eltern ist eine Babytrage ideal, da der Rücken auf diesem Weise ideal entlastet wird. Demnach profitiert nicht nur die Kinderentwicklung von einer Babytrage.