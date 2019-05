Wer einmal in die Hauptstadt der Niederlande gereist ist, der vergisst nie wieder ihre Atmosphäre und ihren ganz speziellen Reiz. Unzählige Backpacker, Partygänger und Junggesellenabschiede tummeln sich auf den Straßen und Plätzen und in den unzähligen Bars und machen die Nacht zum Tag. Amsterdam ist perfekt auf die Bedürfnisse partyhungriger junger Leute eingestellt – und dennoch kommt kein Gefühl der Massenabfertigung auf. Amsterdam definiert sich über sanften Tourismus: günstige Unterkünfte, freundliche Gastgeber und eine praktische Infrastruktur, vor allem für Touristen, die die Stadt gerne zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden möchten. Genau das macht den besonderen Charme der Stadt aus – und natürlich wartet hier ein erstklassiges Nachtleben auf euch.

Das Nachtprogramm

Amsterdam ist bekannt für ihre äußerst vielfältige Gastronomielandschaft und sein unerschöpflich großes Nachtprogramm. Sie finden hier eine der besten Kneipenszenen in ganz Europa. Egal, ob historischer Pub oder moderne Lounge – in Amsterdam liegen die Welten dicht beieinander. Es gibt ganz sicher genau die richtige Bar für eure Truppe.

Die Amsterdamer Innenstadt ist vor allem für das Party- und Rotlichtviertel “DeWallen” bekannt. DeWallen gilt als größter Touristenmagnet der Stadt - vor allem bei Partygruppen und Junggesellenabschieden. Es reihen sich hier Restaurants, Pubs, Clubs und Tabledancebars aneinander. Tipp: Auch wenn sich das Amsterdamer Rotlichtviertel gut auf eigene Faust erkunden lässt: wer hier besonders viele Locations an einem einzigen Abend sehen möchte, der sollte sich dem „ Pub Crawl Amsterdam “, einer geführten Club- und Bartour, anschließen.

Wer es ein wenig aufregender oder verruchter mag, der startet mit ein paar Glücksspielen im größten Casino der Stadt, dem „Holland Casino“ oder erkundet das berüchtigte Rotlichtviertel.

Unterhaltung am Tag

Auch tagsüber hat die Stadt Amsterdam so einiges zu bieten. Neben den klassischen Aktivitäten bietet sich hier beispielsweise Bubble Fußball an. Auch die Erkundung der Innenstadt mit einem Glühweinboot oder ein Besuch in der berühmten Heineken Brauerei sind durchaus empfehlenswert. Idealerweise bringt ihr etwas mehr Zeit mit, damit ihr auch die schöne Altstadt erkunden könnt. Zur Erholung nach der langen Partynacht lässt es sich toll durch die bezaubernden Gassen schlendern - vorbei an den bekannten Grachten. Außerdem gibt es das berühmte Van Gogh Museum, tolle Shoppingmöglichkeiten in der Kalverstraat und wunderschöne Cafés.

Wenn es actionreicher zugehen darf, bieten sich sportlichen Aktivitäten, wie Paintball oder eine aufregende Schnitzeljagd durch die Stadt an. Soll es etwas gemütlicher zugehen, bietet sich eine Grachtenfahrt an. Auch diese gibt es für alle Gruppengrößen und mit verschiedenen Extras – Einige Anbieter haben sich hier etwas speziell auf Partygruppen spezialisiert.

Für jeden ist etwas dabei

Da Amsterdam eine Touristenstadt ist, findet man zahlreiche Unterkünfte in allen Preisklassen und Kategorien. Vom Riesen-Schlafsaal in einem Hostel bis zum richtig guten Hotel ist alles buchbar. Viele liegen mitten im Zentrum, sodass man es nicht weit bis zu den Sehenswürdigkeiten hat. Amsterdam ist sympathisch, nah und abwechslungsreich – der perfekte Ort für den perfekten Junggesellenabschied.