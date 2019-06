Hilft Onlinedating gegen Einsamkeit?

Es gibt eine Vielzahl an Fragen, die Sie sich stellen sollten, bevor Sie mit dem Onlinedating beginnen. Schließlich ist das Netz voll von Angeboten, die Ihnen einen Partner, einen One-Night-Stand oder dauerhaft zugängliche körperliche Nähe suggerieren. Wer diesen Lockangeboten blind vertraut, wird schnell wieder in der Einsamkeit versinken.

Auf singlely erfahren Sie, welche Dating Plattformen es gibt. Hier bekommen Sie einen ausführlichen Überblick darüber, welche Plattform Modelle vorhanden sind und welches davon am besten zu Ihnen passt.

Wo liegt der Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein

Oftmals wird der Begriff der Einsamkeit mit dem Begriff des Alleinseins verwechselt. Dies kann schnell zu ungeahnten Missverständnissen führen, denn eigentlich meinen beide Worte etwas vollkommen Unterschiedliches. Wenn wir davon sprechend, dass eine Person allein ist, dann handelt es sich um einen aktuellen Zustand. Die Person ist allein. Dies bedeutet aber nicht, dass sie sich hierbei schlecht fühlt. Sie sitzt beispielsweise allein im Zug, allein im Büro oder einfach allein Zuhause. Hingegen bedeutet Einsamkeit, dass wir unfreiwillig psychisch allein sind. Wir können Menschen um uns herumhaben, die sogar mit uns kommunizieren. Doch der gewisse Draht fehlt. So können wir uns nicht öffnen sowie über unsere Sorgen und Nöte sprechen. Die Einsamkeit bedeutet dann, dass wir uns ungeliebt und von der Welt verlassen fühlen .

Einsamkeit überwinden – Alleinsein anerkennen

Für viele Menschen ist das Alleinsein eine willkommene Auszeit von der Welt und dem hierin herrschenden Stress. Wir können frei durchatmen, einmal Zeit in Dinge investieren, die uns glücklich machen. Doch wer zu lange Zeit unfreiwillig allein ist, fühlt sich einsam. Die wichtigste Stufe, um eine glückliche Beziehung zu finden, ist die Einsamkeit zu überwinden. Wer mit sich selbst allein sein kann, der kann auch mit einem Partner sein. Jedoch begehen viele Menschen den Fehler, eine Beziehung einzugehen, um sich vor der Einsamkeit zu schützen. Die Frage, welche sich hierbei stellt, ist jedoch: Sind wir in der Beziehung, weil wir den Partner lieben oder nur um uns selbst vor einer Einsamkeit zu schützen?

Sollte letztes der Fall sein, ist die Beziehung zum Scheitern verurteilt. In einer Beziehung geht es um das Geben und Nehmen. Nicht nur darum, vom Partner zu profitieren.

Online nach der großen Liebe suchen

Ein großes Problem der heutigen Gesellschaft ist die Einsamkeit unter Menschenmassen. Soziale Netzwerke machen es uns möglich mit hunderten oder tausenden Menschen in Kontakt zu treten. Dennoch finden wir niemanden, der unsere Einsamkeit nehmen kann. Schließlich handelt es sich um oberflächliche Beziehungen, die kaum in die Realität übertragen werden. Daher ist es wichtig, dass Sie das Onlinedating nur nutzen, um Menschen kennenzulernen. Versuchen Sie, so früh wie möglich ein Date zu vereinbaren, bei dem Sie sich direkt gegenüberstehen. Dies wirkt wahre Wunder und macht das Kennenlernen auf einer ganz anderen Ebenen möglich.

Schließlich sind wir Menschen. Wir müssen nicht nur ein Foto vom Gesprächspartner sehen, sondern sollten auch seine Stimme hören, ihn riechen sowie Gestik und Mimik erfahren. All diese Komponenten machen den virtuellen Flirt zu einem echten Menschen.