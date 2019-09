Gute-Nacht-Rituale und die richtige Bettwäsche helfen in Vollmond-Nächten

Auch eine komfortable, bei hohen Temperaturen waschbare Kinderbettwäsche erleichtert es insbesondere Allergikern, in Vollmondnächten Ruhe zu finden. Säuglinge unter sechs Monaten sollten allerdings noch nicht mit einer Zudecke schlafen. Für sie ist ein Schlafsack in allen Nächten die bessere Wahl. Hinsichtlich der Maße reicht für Kinder, die jünger als 12 Jahre sind, eine 100 x 135 cm große Decke aus. Jugendliche schlafen in einer 135 x 200 cm großen Kinderbettwäsche besser.

Lichtquellen aller Art stören bei Vollmond den Schlaf

Lichtquellen aller Art gelten wissenschaftlichen Studien zufolge als Schlafstörer schlechthin. Denn das Licht hemmt den Körper daran, das Schlafhormon Melatonin zu produzieren. Dementsprechend steigt in einem abgedunkelten Raum die Chance, gut und erholsam zu schlafen. Wichtig ist also, das Kinderzimmer bei hellem Mondschein zusätzlich mit blickdichten Vorhängen oder Rollläden abzudunkeln. Sie sollten jegliches Licht von außen aussperren. Denn nur auf diese Weise setzt der (kindliche) Körper ausreichend Melatonin frei, sodass sich ein erholsamer Schlaf einstellt.

Atemtechniken als bewährte und anerkannte Einschlafmethoden bei Vollmond

Atemtechniken gelten bei Kindern und Erwachsenen als bewährte Einschlafmethoden, die die nächtliche Ruhe erleichtern. Es kann sich lohnen, diese Atemtechniken bereits vor der nächsten Vollmondphase mit dem eigenen Kind zu üben. Hierbei sollten die Ausatmungsintervalle länger ausfallen als die zum Einatmen benötigte Zeit. Wenn Eltern sich das Kind dabei auf den Bauch legen und selbst durch den Bauch atmen, wölbt er sich nach außen. Oftmals übernehmen Kinder diesen für sie entspannenden und von den Eltern vorgegebenen Rhythmus. Zwar stellt die Atemtechnik kein Wundermittel bei Vollmond dar, doch erleichtert sie Kindern sichtlich das Einschlafen.

Körperkontakt vermittelt auch in Vollmondnächten Geborgenheit und Sicherheit

Je kleiner das Kind ist, desto größer fällt sein Bedürfnis nach körperlicher Nähe aus. Besonders in schwierigen Zeiten des Zahnens, in Krankheits- oder Vollmondphasen nimmt der Wunsch nach Körperkontakt zu. Eltern vermitteln ihrem Kind ein sicheres Gefühl, indem sie vor der Nachtruhe viel mit ihm schmusen. Sofern das Einschlafen in der Vollmondnacht gar nicht gelingen will, hilft es, das Bett zu teilen. Oftmals beruhigen sich Babys und Kleinkinder, die bei Vollmond ihre Eltern in der Nähe wissen.

Federwiege und Anker als Einschlafhilfen in allen Mondphasen

In allen Mondnächten mögen Babys bauchähnliche Situationen, die sie an den Mutterleib erinnern. So verhelfen Komponenten aus wärmenden, begrenzenden und Nähe herstellenden Elementen den Neugeborenen zu einer erholsamen Bettruhe. Manchmal stellt demnach eine Federwiege eine begleitende Einschlafhilfe bei Vollmond dar. Sobald das Baby aus dem Schlaf erwacht, wird es durch die langsamen, schwingenden Bewegungen erneut in den Tiefschlaf versetzt.

Wie die Federwiege kann das einfache Ankern das Kind zurück in die Tiefschlafphase schicken. Schon eine einfache, in vielen Nächten wiederholte Berührung stellt beim Kind unterbewusst ein positives Erlebnis her. Es empfindet die Berührung als schöne Erinnerung, die zu einer schnellen Beruhigung bei Vollmond beiträgt.

Aromatherapie beeinflusst das Schlafverhalten

Auch bei Babys und Kleinkindern ist der Geruchssinn stark ausgeprägt. Dementsprechend gilt die aromatische Therapie in Vollmondnächten als bewährtes Mittel bei Ein- und Durchschlafstörungen. Die angenehmen Düfte erleichtern es nicht nur, Gelerntes aufzunehmen. Ebenfalls sorgen die Rezeptoren der Riechschleimhaut dafür, dass Emotionen besser verarbeitet werden. Folglich fällt es Kindern und Erwachsenen abends leichter, alltägliche Gefühle loslassend in einen entspannten Schlaf zu gleiten. Lavendel- und Melissen-Duft haben sich in Bezug auf das Schlafverhalten positiv bewährt. Bei Kleinkindern sollte der Duft lediglich sanft ausgeprägt sein, um die empfindlichen Schleimhäute nicht übermäßig zu reizen. Bei Babys ist es ratsam, anstelle eines Duftkissens oder einer Duftkerze Hydrolat zu verwenden.

Manchmal hilft nur geduldiges Abwarten

Obwohl es unzählige Einschlafhilfen gibt, lässt sich Einschlafen nicht erzwingen. Homöopathische Mittel sollten für Eltern das letzte Mittel sein, um dem Kind bei Schlafstörungen zu helfen. Manchmal besteht die sinnvollere Alternative zum Medikament schlichtweg im Abwarten. Spätestens nach vier Tagen ist die Vollmondphase abgeklungen. Ab diesem Zeitpunkt fällt es kleinen Mondfühligen wieder leichter, ein- und durchzuschlafen.