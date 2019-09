Hamburg (dpa/tmn) - Wow, ich habe mich richtig verknallt! Und das gleich beim ersten Date. Wer auf Partnersuche ist und glaubt, dass einem nichts Besseres hätte passieren können, der irrt.

«Das ist ein Zeichen, dass man vorsichtig sein sollte», warnt Psychotherapeutin Alexandra Widmer in der Zeitschrift «Emotion» (Ausgabe 10/2019).

In dem Falle würden nämlich häufig zwei extreme Beziehungstypen aufeinander prallen. Das sei zwar aufregend, aber langfristig zum Scheitern verurteilt. Wer im siebten Himmel ist, falle umso tiefer. Erfolgversprechender sei: «Lieber 80 Prozent verliebt sein und mal schauen, wie es bei den nächsten Dates so läuft», rät Widmer. Denn so entstünden oft gesündere und tiefere Beziehungen - und damit auch glücklichere. «Unterschätzen Sie niemals das Verliebtsein auf den zweiten Blick», so Widmers Rat.