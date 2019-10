Medaillen für den Kindergeburtstag: eine besondere Erinnerung

Kinder lieben Mottopartys

Wenn der Geburtstag des Kindes naht steigt die Vorfreude auf die Party ins Unermessliche. Kinder haben dabei häufig eigene Ideen zu Ihrem Geburtstag und möchten an der Gestaltung gerne mitwirken. Ganz besonders freuen sie sich, wenn Sie sich ein Motto zu Ihrer Geburtstagsparty aussuchen dürfen: Piraten, Indianer, Prinzessinnen, geliebte Film- und Serienhelden oder die Waldparty. Die Möglichkeiten sind schier unendlich. Doch egal welches Motto das Geburtstagskind wählt: Sie brauchen entsprechende Deko, ein spannendes Rahmenprogramm mit Spielen und Basteleien und ein Gastgeschenk für die Geburtstagsgäste. Hier können Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Medaillen für den Kindergeburtstag können als Belohnung für das absolvierte Rahmenprogramm dienen und sind gleichzeitig ein tolles Gastgeschenk und eine schöne Erinnerung an diesen besonderen Tag.

Drachenjagd, Kinderolympiade oder Geheimauftrag

Im Rahmen des Kindergeburtstages können Sie abhängig vom Alter der Kinder ein abwechslungsreiches, spannendes und aufregendes Programm vorbereiten. Für jüngere Kinder eignen sich Kinderspiele wie die Klassiker des Topfschlagens, Dosenwerfens oder Sackhüpfens sowie kunterbunte Spiele rund um den Luftballon. Ältere Kinder mögen es gerne etwas abenteuerlicher. Eine Schatzsuche, eine Schnitzeljagd, ein Geheimauftrag für die Agenten oder die Jagd auf eine Räuberbande. Mit etwas Fantasie lassen sich auch die klassischen Spiele variieren und dem Thema der Party anpassen. Auch kleine Basteleien lassen sich gut einbinden: die Piratenfahne wird selbst gestaltet, kleine Schatzkisten werden bemalt oder eine wilde Räubertrommel gebaut. Wenn die kleinen Agenten, Polizisten oder Räubertöchter dann ihre Aufgaben erledigt haben gibt es selbstverständlich eine Belohnung.

Die richtige Belohnung für den Kindergeburtstag

Foto: Screenshot www.vereinsbedarf-deitert.de

Die Drachenjäger haben den Drachen erfolgreich verjagt, die Piraten haben den Schatz gefunden oder die Kinder haben alle Spiele der Olympiade gemeistert. Selbstverständlich muss nun eine Belohnung erfolgen. Anstatt Süßigkeiten oder unnötigem Kleinkram können Sie hierfür Medaillen, Pokale oder Trophäen nutzen. Im Gegensatz zu Süßigkeiten oder billigem Kleinspielzeug bleiben diese lange erhalten und erinnern an den Kindergeburtstag. Zudem sind Kinder darauf oft ganz besonders stolz. Wie große Sportler nehmen sie die glänzenden Belohnungen an sich und wollen diese meist gar nicht mehr aus der Hand geben. Sie erinnern die Kinder daran, dass sie etwas geschafft haben und steigern somit ganz automatisch das Selbstwertgefühl. Noch in vielen Jahren erinnern sich die Kinder dann an den Kindergeburtstag und den Erfolg bei der Schnitzeljagd oder der Spieleolympiade. Sie können die Medaillen für den Kindergeburtstag auch gravieren lassen und somit den Erinnerungseffekt verstärken.

Erhöhen Sie die Vorfreude auf die Medaille

Wenn Sie möchten, können Sie die Vorfreude der Kinder auf die Belohnung bereits vor Beginn des Programms steigern. Stellen Sie die Pokale oder Medaillen für den Kindergeburtstag an einer sichtbaren aber unerreichbaren Stelle auf. Diese können zum Beispiel auf einem Regalbrett stehen und dort bereits erstrebenswert glitzern. Leiten Sie Ihre Olympiade bereits damit ein, dass Sie auf die Belohnung hinweisen. Die Kinder werden mit großen Augen die Medaillen bestaunen und motiviert am Kinderprogramm teilnehmen. Nach dem erfolgreichen Abschluss findet dann eine feierliche Verleihung statt. Sie dürfen die Übergabe der Medaillen für den Kindergeburtstag gerne zelebrieren. Jedes Kind bekommt einzeln Applaus und erhält neben der Medaille ein dickes Lob. Mit mehr Stolz und positiver Erinnerung kann ein aufregender und schöner Tag nicht zu Ende gehen.