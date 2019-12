Schlosshochzeit im Münsterland: Fünf exklusive Eventlocations im Überblick

Schloss Nordkirchen

Nach französischem Vorbild entworfen, trägt die exzellent erhaltene Barockanlage nicht umsonst den Beinamen “Westfälisches Versailles”. In perfekter Symmetrie sind sowohl das Schloss als auch der aufwendig gestaltete Park gehalten.

Zur standesamtlichen Trauung wird das Hochzeitstürmchen genutzt. 15 Gäste wohnen dort der Vermählung bei. Im hinteren Bereich sind zusätzliche Stehplätze vorhanden. Wie wäre es bei Sonnenschein mit einem anschließenden Sektempfang auf der Terrasse im Ehrenhof?

Während das Hochzeitsshooting im weitläufigen Garten stattfindet, können es sich Freunde, Bekannte und Verwandte bereits in einem der eleganten Säle bequem machen. Je nachdem wie groß die Hochzeit gefeiert wird, bieten sich verschiedene Räumlichkeiten an. Im Saal “Bach” platzieren Sie bis zu 30 Personen, in “Venus” arrangieren Sie Tische für bis zu 80 Leute. Die imposanteste Räumlichkeit ist der Jupiter-Saal mit bis zu 250 Sitzplätzen.

Das Team des angeschlossenen Restaurants Lauter ist erfahren in der Organisation von Hochzeitsgesellschaften. Von schlichten Feiern bis zu pompösen Zeremonien ist auf Schloss Nordkirchen alles möglich. Die Betreiber greifen gerne bei der Planung unter die Arme. Ihre ausgezeichneten Kontakte zu professionellen Musikern, Künstlern, Fotografen, Dekorateuren und Patisserien sind von großem Wert.

Wasserschloss Raesfeld

Die ehemalige Residenz von Alexander II. stammt aus dem 17. Jahrhundert. Von dem geschichtsträchtigen Wasserschloss sind heute noch der Altbau, der Westflügel, ein Stufenturm und die Schlosskapelle erhalten. Besonders erwähnenswert ist der Außenbereich, indem sich der älteste Renaissance-Teichgarten Deutschlands befindet. Diese einzigartige Kulisse, inmitten des Naturparks Hohe Mark-Westmünsterland, sorgt bei den Gästen für Staunen.

Die verliebten Paare lassen sich wahlweise im Kaminzimmer oder im Verlieszimmer von Schloss Raesfeld trauen. Dafür müssen rechtzeitig im Vorfeld Termine mit den Standesbeamten der Gemeinde vereinbart werden. Frühzeitige Buchung empfiehlt sich insbesondere an begehrten Daten oder Feiertagen. Prinzipiell steht der Veranstaltungsort 365 Tage im Jahr für Hochzeiten und andere Events offen. Für die kirchliche Zeremonie mit bis zu 80 Personen öffnet die romantische Schlosskapelle ihre Pforten.

Zur Verpflegung der Gäste bietet sich das Restaurant “Mahl und Meute” an, das auf dem Schlossgelände sitzt. Der aufwendig renovierte Gewölbekeller erstrahlt in modernem und gleichzeitig gemütlichem Schick. Insbesondere Fleisch- und Wein-Fans kommen dort voll auf ihre Kosten. Das Lokal bietet sich für kleine, feine Gesellschaften an. Wer im großen Stil seine Liebe feiern möchte, der kann das mit maximal 120 Personen im historischen Rittersaal tun. Alternativ laden auch die Zukunftstube für bis zu 30 und das Verlies für bis zu 20 Gästen ein.

Schloss Wilkinghege

Direkt vor den Toren Münsters begrüßt das imposante Wasserschloss Wilkinghege die Hochzeitsgesellschaft. Wasserschlösser zeichnen sich dadurch aus, dass die Gebäude von allen Seiten von Wassergräben oder natürlichen Gewässern umgeben sind. Dadurch bietet sich ein besonders schönes Bild.

Foto: bargotiphotography

Bei der Zufahrt auf das Gelände sticht direkt die weitläufige Parklandschaft ins Auge. Paare, die Übernachtungsgäste zu ihrer Trauung einladen, können die 22 Doppelzimmer und 12 Suiten reservieren. Wie wäre es nach dem Einchecken einem Spaziergang oder einer entspannten Partie Golf auf dem benachbarten Court?

Die Feier wird in einem der individuell gestalteten Säle mit Platz für maximal 85 Menschen abgehalten. Besonders erwähnenswert sind der Rittersaal mit seiner purpurroten und goldenen Dekoration, das Vitrinen-Reiterzimmer in strahlendem Orange und das neu gestaltete Kaminzimmer mit faszinierender Tapisserie. Stuckdecken, wertvolle Kristallleuchter und seidenbespannte Wände machen Prinzessinnenträume wahr. Für den Empfang im Freien eignet sich die Schlossterrasse perfekt.

Haus Ruhr in Senden

Ein weiteres Wasserschloss reiht sich in die möglichen Hochzeitslocations im Münsterland ein. Haus Ruhr befindet sich seit über 300 Jahren im Familienbesitz. Seit 2014 kümmert sich Freifrau Oda von und zur Mühlen um die Veranstaltung romantischer Events auf ihrem Anwesen. Mit fachkundiger und mittlerweile erfahrener Hand unterstützt sie Paare bei der Planung ihres Liebesfestes.

Praktisch ist, dass Gesellschaften den gesamten Tag auf dem Anwesen verbringen können. Standesamtliche Trauungen sind genauso möglich wie kirchliche Vermählungen in der Schlosskapelle oder freie Trauungen im Schlossgarten. Wie wäre es, das Essen in der bezaubernden Orangerie von Haus Ruhr anzubieten? Der Raum kann, dank moderner Heizungs- und Lüftungsanlage ganzjährig genutzt werden. Die notwendigen Elektroinstallationen sowohl für den Caterer als auch einen DJ sind ebenfalls vorhanden. Im luxuriösen Rittersaal mit Parkettboden lassen sich bei Bankettbestuhlung bis zu 220 Gäste unterbringen. Sowohl runde als auch eckige Tische in verschiedenen Größen stehen zur Verfügung.

Foto: Владимир Иваш

Burg Hülshoff in Havixbeck

Uralter Baumbestand rahmt Schloss Hülshoff ein. Die Wasserläufe mit kleiner Holzbrücke sind gern gewählte Hintergrundmotive der Hochzeitsfotografen. In Zusammenarbeit mit dem Standesamt von Havixbeck finden Trauungen zu folgenden Terminen statt:

Jeden 1. Freitag im Monat im Trauzimmer oder in der Kapelle

Jedes 3. Wochenende (Freitagnachmittag oder Samstagvormittag) in der Kapelle, der Bibliothek, im Speise- oder Gartensaal

Nach dem Ja-Wort wird im Schlosskeller auf die frisch Vermählten angestoßen. In unmittelbarer Nähe von Burg Hülshoff offeriert das Landgasthaus Overwaul hervorragendes Essen. Der Rosensaal beherbergt bequem bis zu 150 Personen. Die kulinarischen Köstlichkeiten werden entweder in Form von mehrgängigen Menüs am Platz serviert oder als opulentes Buffet angeboten. Sowohl Speise- als auch Tischarrangement und Dekoration besprechen Sie im Vorfeld am besten mit den kompetenten Betreibern. Diese stehen außerdem mit zahlreichen Tipps zu Visagisten, Friseuren, Konditoren und Floristen zur Seite.

Location-Wahl abgeschlossen und dann?

Nachdem der passende Ort für die Märchenhochzeit gefunden ist, geht es an die Detailplanung. Wer diese ebenfalls standesgemäß in historischen Gemäuern unternehmen möchte, der sollte sich die Hochzeitsmesse auf Haus Marck nicht entgehen lassen. Dort erhalten Sie professionelle Beratung zu Brautoutfits und Dekoration. Dank fachmännischer Unterstützung und traumhaftem Schlossambiente, steht einer gelungenen Hochzeitsfeier dann nichts mehr im Weg.