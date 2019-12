Hamburg (dpa/tmn) - Was tun, wenn der neue Partner einer guten Freundin ein schrecklicher Angeber ist und man ihn nicht leiden kann? Zunächst einmal sollte man ergebnisoffen das Gespräch mit der Freundin suchen.

Das rät die Psychologin Berit Brockhausen in der Zeitschrift «Emotion» (Ausgabe 1/2020). So könne man herausfinden, was die Freundin an diesem Mann überzeugt. Vielleicht ist es eine Eigenschaft, der man noch gar keine Beachtung geschenkt hatte?

Außerdem sollte man erwägen, dass er mit seinem unangenehmen Verhalten womöglich nur seine Unsicherheit überspielen möchte. Die könne sich unter Umständen legen. Brockhausen stellt aber auch klar: Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Freundin einen problematischen Geschmack hat.

Dann müsse man sich die Frage stellen, ob man den neuen Partner ihr zuliebe trotzdem aushalten möchte. Oder man kommuniziert offen, ihn nicht mehr so oft sehen zu wollen. Doch dann müsse man mit der Reaktion der Freundin darauf leben.