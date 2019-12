Leckere Speisen und Gebäcke in der Weihnachtszeit dank entkalktem und enthärtetem Wasser

Soßen, Marinaden und Getränke mit entkalktem Wasser zubereiten

Vielleicht kennen Sie die Situation: Sie haben eine leckere Soße oder eine besondere Kaffeespezialität mit hochwertigen Zutaten und genau nach Rezept zubereitet. Dennoch lässt das Ergebnis zu wünschen übrig, etwa wegen eines merkwürdigen Nachgeschmacks, dessen Ursprung Sie nicht feststellen können. Gerade wenn man sich zu Weihnachten viel Arbeit gemacht hat, um Familie und Freunde zu beglücken und zu beeindrucken, ist dies besonders ärgerlich. Schließlich soll an den besinnlichen Tagen möglichst alles perfekt sein. Oftmals ist der Grund ein ganz einfacher, an den aber dennoch kaum jemand denkt: das in Speisen und Getränken enthaltene Trinkwasser. Zwar gehört es in Deutschland zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln. Dennoch können regional viel Kalk, weitere Mineralien und Schwebstoffe darin enthalten sein. Diese beeinflussen zwar nicht die Genießbarkeit, wohl aber den klaren, reinen Geschmack. Infolgedessen können sich komplexe Aromen, wie sie oft bei der Zubereitung exklusiver Speisen oder auch Gebäck und Heißgetränken entstehen sollen, nicht in vollem Umfang entfalten oder werden verfälscht. Das können Sie ganz einfach vermeiden, indem Sie für die Zubereitung von Lebensmitteln generell entkalktes, enthärtetes und gereinigtes Trinkwasser verwenden. Dieses erhalten Sie am einfachsten durch den Einsatz eines Dauerwasserfilters, der direkt zwischen Wasserleitung und Wasserhahn oder direkt am Haupthahn verbaut wird. Durch diese Maßnahme erhöhen Sie die Qualität Ihrer Speisen und Getränke dauerhaft, und das natürlich nicht nur in der Weihnachtszeit.

Wie eine Enthärtungsanlage arbeitet

Hartes Wasser entfaltet nicht seinen vollen Geschmack, beinhaltet große Mengen an Kalk und anderen Mineralien sowie mitunter Schwebstoffe. Dadurch werden nicht nur die Ergebnisse beim Kochen und Backen in der Weihnachtszeit negativ beeinflusst. Auch in zahlreichen weiteren Bereichen im Haushalt wirkt sich hartes Wasser negativ aus. Daher ist es die Aufgabe von Enthärtungsanlagen, zu denen auch langlebige Wasserfilter von EcoWater gehören, hartes Wasser "weicher" zu machen. Abhängig von der eingesetzten Technologie erfolgt dies zum Beispiel durch den Einsatz spezieller Salze oder Aktivkohle. Sie filtern Kalk, Schwebstoffe und andere störende Bestandteile aus dem Trinkwasser, bevor es aus dem Hahn kommt. Ihnen steht dadurch Trinkwasser in reinster Qualität mit erstklassigem Aroma zur Verfügung. Dies wiederum trägt wesentlich zum Gelingen von Speisen und Getränken bei und verbessert deren Geschmack und die Entfaltung von Aromen wesentlich.

Hier finden Sie weitere

Vorteile von entkalktem Wasser

Nicht nur in der Küche erweisen sich langlebige Wasserfilter von EcoWater als vorteilhaft. Sie tragen durch Enthärtung des Waschwassers außerdem dazu bei, dass Textilien länger ihre intensive Farbe behalten, nach der Wäsche flauschiger sind und insgesamt länger halten. Zudem müssen Wasserkocher, Kaffeemaschinen und ähnliche Geräte nicht oder seltener entkalkt werden.

Foto: ecowater

Es entstehen außerdem keine Wasserränder auf Ihrem Geschirr oder der Keramik im Bad bzw. in der Spüle. Mit enthärtetem Wasser funktioniert überdies Ihre Heizung sowie die Warmwasserbereitung effizienter. Dadurch sparen Sie viel Geld und es fallen weniger Reparaturen und Wartungen wegen Verkalkung an. Der Verbrauch von Reinigungsmitteln und Pflegeprodukten lässt sich durch enthärtetes Wasser um bis zu 50 Prozent senken. Und nicht zuletzt steht Ihnen erstklassiges Trinkwasser zur Verfügung, ganz ohne Schleppen von Kisten und zum konkurrenzlos günstigen Preis.