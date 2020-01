Versicherungen für den Nachwuchs – Richtig informieren und Kosten sparen

Mit einer beginnenden Schwangerschaft kündigt sich ein kleines Wunder an. So schön die folgenden neun Monate auch sind – Eltern sollten sich bereits jetzt darüber informieren, wie sie sich auf das neue Leben mit Familie am besten vorbereiten. So sollte das Haus kindersicher gemacht werden. Aber auch in puncto Versicherungen muss nun einiges in die Wege geleitet werden.

Versicherungen für das Kind: Welche wirklich wichtig sind

Wenn das Schicksal zuschlägt, ist es gut, abgesichert zu sein. Experten für Kinderkrankenversicherungen empfehlen, sich rechtzeitig vor der Geburt um wichtige Versicherungen zu kümmern. Eine rechtzeitige Antragstellung garantiert nicht nur, dass der Nachwuchs abgesichert ist, sondern nimmt den Eltern auch viel Stress. So können sie die Anfangszeit mit ihrer kleinen Familie genießen, ohne sich mit Anträgen und Versicherungen beschäftigen zu müssen.

Nachfolgende Versicherungen sind empfehlenswert.

Krankenversicherung:

In Deutschland ist die Krankenversicherung gesetzlich verpflichtend. Welche Versicherung infrage kommt, hängt unter anderem davon ab, ob die Eltern verheiratet sind und ob sie gesetzlich oder privat abgesichert sind. Darüber hinaus sind auch Zusatz- und Ergänzungsversicherungen möglich. Sie ermöglichen die Absicherung von Zahnersatz, Sehhilfen und Heilpraktikerleistungen, so dass Leistungslücken der gesetzlichen Krankenkasse geschlossen werden können.

Eltern sollten ihren Nachwuchs spätestens drei Monate vor der Geburt krankenversichern. Danach endet die gesetzliche Pflicht für Versicherer, das Kind ohne Gesundheitsprüfung im elterlichen Tarif aufzunehmen. Vor allem bei einer Risikoschwangerschaft ist es empfehlenswert, sich umfassend und rechtzeitig zu kümmern, damit hochwertige Tarife und Bausteine einbezogen werden können.

Übrigens muss die Versicherung bei einem Anbieter mit guten Leistungen für Erwachsene nicht automatisch bedeuten, dass Kinder hier ebenfalls profitieren. Ein gesellschaftsunabhängiger Vergleich hilft dabei, einen Versicherer zu finden, der speziell für Kinder gute Tarife bietet.

Haftpflichtversicherung:

Ab dem siebten Lebensjahr haften Kinder selbst, sofern sie Unsinn anstellen. Im Straßenverkehr gilt hingegen eine Schonfrist bis zum zehnten Lebensjahr. Davor haften Eltern für ihre Kinder. Kündigt sich Nachwuchs an, ist es also sinnvoll, eine bestehende Haftpflichtversicherung auf einen preiswerten Familientarif umzustellen. Bei zwei getrennten Haftpflichtversicherungen kann die ältere Versicherung auf einen Familientarif gewechselt werden. Der neuere Tarif kann ohne Fristeinhaltung umgehend aufgehoben werden.

Besteht ein Familientarif, sind Kinder automatisch mitversichert. Sofern die Eltern nicht verheiratet sind, muss der Lebensgefährte namentlich eingetragen werden.

Unfallversicherung:

Wenn ein Kind nach einem Unfall bleibende Schäden hat, kann eine Kinder-Unfallversicherung Gold wert sein. Sie übernimmt zum Beispiel den behindertengerechten Umbau des Hauses, so dass der sowieso schon tragische Unfall für die Familie nicht noch zum finanziellen Fiasko wird.

Rechtsschutzversicherung:

Sofern die Eltern eine Rechtsschutzversicherung haben, ist der Nachwuchs bis zum Erreichen der Volljährigkeit mitversichert. Auch volljährige Kinder sind weiterhin abgesichert – vorausgesetzt sie sind unverheiratet und üben keinen eigenen Beruf aus.

Kostenvergleich immer sinnvoll

Auch wenn man nicht an den Leistungen sparen sollte, ist ein Versicherungsvergleich hinsichtlich der Kosten immer zu empfehlen.