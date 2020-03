Das gute alte Holzspielzeug – back to the roots

Die kindliche Entwicklung ist spannend und für alle Familienmitglieder sehr aufregend. Früh gehen die Eltern mit den Babys zu den unterschiedlichsten Förderangeboten und Spielgruppen. Die Sprösslinge können spielen und lernen und die Mütter dürfen sich austauschen und quatschen.

Aber wie ist das mit den Entwicklungsstufen tatsächlich?

Kindliche Entwicklungsstufen

Bis zum 12.Monat befindet sich das Kind in Bezug auf die Sprache allgemein in der Lallphase. Danach beginnt es seine ersten Wörter verständlich zu sprechen und dann steckt es auch schon mitten im sogenannten Wortschatzspurt. Das Vokabular explodiert und um den zweiten Geburtstag herum beginnt das Kind seine ersten Sätze zu sprechen, die im weiteren Verlauf immer länger und komplexer werden. Die Sprache ist ein sehr wichtiges Werkzeug, um sich auszudrücken, seine Emotionen in Worte zu fassen und um in Kommunikation zu treten.

Zeitgleich entwickelt sich die Motorik genauso rasant. Das Neugeborene kommt mit einer Handvoll Reflexen auf die Welt und ist von seinen Eltern so abhängig wie kein anderes Lebewesen. Der Körper entwickelt die Grobmotorik und mit der Zeit kommt immer mehr Feinmotorik dazu. Diese Entwicklung hält noch bis ins Grundschulalter an, da dort beispielsweise die Stift- und Füllerhaltung ausreift, das Kind lernt zu schreiben und zu zeichnen.

Aber auch die optische Wahrnehmung und Verarbeitung wird immer präziser. Mit 12 Monaten findet es versteckte Gegenstände wieder und kann Details erkennen. Ein halbes Jahr später erkennt es Bilder und bereits mit 2 Jahren kann das Kleinkind ähnliche Dinge verbinden und kleine Details sowie Personen auf Fotos und Bildern erkennen.

Wie kann ich als Elternteil mein Kind bestmöglich aber vor allem spielerisch fördern?

Holzspielzeuge – Herstellung und Entscheidungshilfe

Für die Holzspielzeugherstellung ist es von hoher Bedeutung, dass Holz der Hauptbestandteil ist. Solange die Spielzeugrichtlinien der Europäischen Union beispielsweise in Bezug auf den Schadstoffgehalt, den Gebrauch von Kleinteilen und Brandschutz eingehalten werden, kann sich der Hersteller bei der Produktion seiner Holzspielzeuge „austoben“. Beim Kauf von Kinderspielzeug sollten Eltern nichtsdestotrotz sehr aufmerksam und verantwortungsbewusst auswählen. Die Stiftung Warentest rät dazu, nur nicht lackierte und unbehandelte Holzprodukte zu kaufen. Auch Siegel unabhängiger Prüfstellen wie zum Beispiel das GS-Zeichen sind ein guter Indikator für ein hochwertiges Holzspielzeug.

Gute Spiele für und mit Kindern

Ihr Kind hat Freude an Musik und Rhythmus und Sie möchten diese Leidenschaft fördern? Dann sollten Sie ihm zum 6. Geburtstag eine Blockflöte schenken. Durch das Spielen dieses Instruments wird die Gehirnfunktion positiv beeinflusst, die Koordination von Zunge, Luftstrom und Fingerfertigkeit wird geschult und die kognitive Entwicklung wird unterstützt. Weitere empfehlenswerte Instrumente sind u.a. die Gitarre, das Akkordeon, Trommeln und Schlagzeuge.

Der Kurze liebt alles was Rollen und Räder hat und möchte jedes Fahrzeug genauer unter die Lupe nehmen? Bereits ab 2 Jahren gibt es altersgerechte Werkzeugkoffer und Werkbänke. Auch schlägt ein Kinderherz beim Aufbau einer Carrera Bahn oder beim Fahren eines Rutschautos höher. So können auch Geschwister mit einigen Jahren Altersunterschied harmonisch miteinander spielen.

Wo finde ich altersgerechte Kinderspielzeuge?

Der Spielzeugmarkt ist heutzutage sehr unübersichtlich, da die Auswahl riesen groß ist. Darum ist es nicht immer leicht gutes und passendes Spielzeug zu finden. Die Phantasie und Kreativität des Kindes soll zu jeder Zeit bestmöglich unterstützt und gefördert werden. Da ist es sehr wichtig, dass das Spielzeug ansprechend, umweltschonend und langlebig ist. Aus dieser Motivation heraus haben sich Seiten wie kleine-macher.de genau dieser Thematik gewidmet und bieten übersichtlich tolle Tipps. Die Herausgeber vergleichen für Sie die unterschiedlichsten Spielzeuge, Bücher, Instrumente und Materialien und finden für jede Entwicklungsphase die passenden Spielzeuge.