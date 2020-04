Zu Hause fit, gesund und ausgeglichen: Diese 10 Tipps helfen

Fernsehen, Serien streamen, Playstation spielen, Online Shopping oder PayPal als einfache Zahlungsmethode für Sportwetten zu nutzen macht zwar Spaß, kann aber auf Dauer ungesund werden.

Auch besteht die Gefahr, sich an gemütlichen Tagen nicht ausgewogen genug zu ernähren. Dies geschieht häufig gar nicht aus wirklichem Hunger, sondern eher aus Appetit und Langeweile. Chips, Schokolade, Gummibärchen oder die Pizza auf der bequemen Couch sind da oft verlockender als aufwendiges Kochen. Wer dazu dann noch viel beruflichen Stress hat, gerät so in einen Teufelskreis. Wenig Bewegung, eine ungesunde Ernährung und dazu ein hohes Stresslevel machen auf Dauer nicht nur unglücklich, sondern auch krank. Dabei kann dieser Teufelskreis schon mit wenig Aufwand durchbrochen werden.

10 Tipps für mehr Wohlbefinden zu Hause

1. Tägliches Meditieren

Jeden Morgen für fünf oder zehn Minuten zu meditieren, sorgt für einen entspannten Start in den Tag. Die Gedanken werden sortiert, der Kopf wird ruhig und die Energie sammelt sich. Für den Anfang braucht es zwar etwas Übung, um „auf Knopfdruck“ abzuschalten. Mit der Zeit funktioniert das aber immer besser und schon wenige Minuten am Morgen sorgen für Kraft und Energie.

2. Fit mit Youtube oder Apps

Mit Youtube oder Fitness-Apps kann ganz einfach und schon mit wenig Zeitaufwand Sport in den Alltag zuhause integriert werden. Schon 15 Minuten pro Tag genügen, um sich zu bewegen, den Puls in die Höhe zu treiben oder einige Muskelgruppen zu aktivieren. Mit ein wenig Platz im Wohnzimmer und einer Gymnastikmatte lässt sich zu Hause fast jeder Sport durchführen, für den es nur den eigenen Körper braucht. Apps und Videos geben dabei unzählige Inspirationen und sorgen dafür, dass auf der Matte keine Langeweile aufkommt.

3. Für die Woche vorkochen

Wer schon am Wochenende für die Woche vorkocht, hat währenden den kommenden Tagen weniger Stress. Die Wahrscheinlichkeit, sich gesünder zu ernähren, steigt. Wenn im Kühlschrank ein leckeres Gemüse-Curry oder ein Couscous-Salat bereits warten, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass zur Tiefkühlpizza gegriffen wird. Es empfiehlt sich, ebenfalls immer gleich die doppelte Menge zu kochen, wenn man eh gerade dabei ist. So kann dann eine Portion eingefroren und zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder aufgetaut werden.

4. Keine ungesunden Snacks kaufen

Wenn im Kühlschrank die Schokolade liegt und im Regal die Tüte Gummibärchen wartet, greift man schnell zu. Sind diese Süßigkeiten aber gar nicht erst im Haus, fällt diese Versuchung weg. Am besten geht der Gang im Supermarkt also am Snack-Regal vorbei, ohne hinzuschauen oder ohne Prüfung der Sonderangebote bei den Chips. Gesunde Alternativen für einen Snack zwischendurch sind:

• Pistazien oder Mandeln

• Obst

• Reiswaffeln

• Datteln

5. Mit einem Smoothie in den Tag starten

In Obst und Gemüse stecken viele wertvolle Nährstoffe. Über einen Smoothie können diese besonders einfach aufgenommen werden. Wer einen Mixer zu Hause hat, kann dort je nach Belieben einfach alles an Obst und Gemüse hineinwerfen, was er mag. Ein Löffel Joghurt oder ein Schuss Milch verfeinern den Smoothie noch zusätzlich. Besonders leckere Kombinationen sind:

• Ananas-Gurke-Minze

• Himbeere-Joghurt

• Ananas-Mango

• Orange-Pfirsich

• Grünkohl-Banane-Orange-Ingwer

6. Journaling ausprobieren

Journaling ist eine Art modernes Tagebuchschreiben. Dabei geht es allerdings nicht um lange Texte oder die Aufzählung von Erlebtem, sondern vielmehr um positive Gedanken. Diese sollen festgehalten werden und bei einer positiven Wahrnehmung des Tages helfen. Am leichtesten ist es, zwei oder drei konkrete Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel:

• Für welche drei Dinge bin ich heute dankbar?

• Was war heute besonders schön?

Schon fünf Minuten pro Tag genügen, um auf diese Weise mehr Positivität in den eigenen Alltag zu bringen.

7. Die Wohnung neu gestalten

Sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen ist wichtig, besonders wenn dort viel Zeit verbracht wird. Die Grundvoraussetzung für Wohlbefinden sind eine gewisse Ordnung und Sauberkeit. Diese machen den Aufenthalt in der eigenen Wohnung angenehm. Wer mag,

kann auch regelmäßig Möbel umräumen und von den verschiedenen Raumgefühlen profitieren. Die Wände zu streichen bringt ebenfalls ein frisches Gefühl und einen neuen Look in die Wohnung. Ob einfach mal wieder alles nachweißen oder vielleicht doch mal eine Wand in Grau, Rot oder Dunkelgrün streichen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Foto: Photo by NeONBRAND on Unsplash

8. Neue Rezepte ausprobieren

Sich die Zeit zu nehmen neue Rezepte auszuprobieren ist etwas, wovon der ganze Körper profitiert. Kochen hat etwas Beruhigendes und ist gut geeignet, um Stress abzubauen. Neue Rezepte zu testen erweitert außerdem den Horizont. Sind diese dann auch noch gesund, profitiert der gesamte Organismus. Er wird mit Vitaminen, Proteinen, Mineralstoffen und Spurenelementen versorgt. Dadurch kann die Fitness gesteigert und die eigene Gesundheit angekurbelt werden.

9. Affirmationen in den Alltag integrieren

Affirmationen sind Sätze, die ein positives Gefühl für die eigene Person und das eigene Handeln schaffen sollen. Sie werden formuliert und täglich aufgesagt. Ziel ist es, die Gedanken dahingehend umzuprogrammieren, dass diese Sätze geglaubt werden oder wahr werden. Dies sind 5 Beispiele für Affirmationen :

1. Ich bin selbstbewusst.

2. Ich bin es wert geliebt zu werden.

3. Ich werde heute freundlich zu anderen Menschen sein.

4. Ich bin den ganzen Tag produktiv.

5. Ich freue mich auf den heutigen Tag, denn er wird schön.

Wer sich diese Sätze so oft wie möglich ins Gedächtnis ruft und sie wiederholt, wird nach einiger Zeit merken, wie sich das gesamte Denken verändert.

10. Handyfreie Zeit einplanen

Die Verlockung zu Hause häufig zum Handy zu greifen, ist groß. Ob chatten, surfen oder spielen – im Smartphone ist immer was los. Es kann jedoch unheimlich wohltuend sein, das Handy einfach mal zur Seite zu legen. Wer trotzdem alle ein paar Minuten den Impuls verspürt draufzuschauen, legt es am besten in einem anderen Zimmer in eine Schublade. Dadurch steigt die Hürde, es zur Hand zu nehmen. Ein halber oder ganzer Tag offline entspannt den Geist, fördert die Konzentration und lässt Raum für viele schöne andere Tätigkeiten.