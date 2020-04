Kindererziehung - wann können Kinder allein zu Hause bleiben?

Worauf sollten Eltern von Schlüsselkindern achten?

Bedingt durch die Berufstätigkeit der Eltern sind viele Kinder nachmittags stundenweise sich selbst überlassen. Da bestimmte Situationen ein Kind überfordern können, sollte der Nachwuchs auf das Alleinsein zu Hause vorbereitet werden. Idealerweise sollte bei Kindern im Grundschulalter immer ein Erwachsener anwesend sein. Oft ist es jedoch unvermeidbar, dass Kinder einige Stunden allein in der elterlichen Wohnung oder im Eigenheim verbringen müssen. Ab welchem Alter die Kinder einen eigenen Haustürschlüssel bekommen sollten, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Damit sich ein Kind allein zu Hause sicher fühlt, sollten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Bevor ein Kind zum "Schlüsselkind" wird, empfiehlt es sich, gemeinsam alltägliche Handlungen zu üben. Das Kind muss in der Lage sein, die Haustür und die Wohnungstür selbstständig zu öffnen und zu schließen, bevor es einen eigenen Schlüssel erhält. Es wird davon ausgegangen, dass Kinder erst ab einem Alter von 8 Jahren in Abwesenheit der Eltern selbst für sich sorgen können. Die Zeit, in der Kinder ohne Aufsicht sind, sollte allerdings auf möglichst wenige Stunden begrenzt werden. Wichtig ist, dass das Kind weiß, wie es in einem Notfall, etwa bei einem Schlüsselverlust oder einem Problem in der Wohnung, die Eltern erreichen kann. Wenn das Kind den Schlüssel verloren hat und vor verschlossener Tür steht, sollte umgehend reagiert und ein Schlüsseldienst kontaktiert werden. Wenn es sich um einen regionalen Dienstleister handelt, kann davon ausgegangen werden, dass dieser innerhalb kurzer Zeit vor Ort ist, sodass längere Wartezeiten vermieden werden können. Beim Verlust des Haustürschlüssels in einem Mehrfamilienhaus muss auch der Vermieter informiert werden, sofern mit dem Schlüssel auch der Zugang zum Treppenhaus, Keller oder anderen gemeinschaftlich genutzten Räumlichkeiten möglich ist.

Den richtigen Umgang mit Schlüsseln üben

In einem Mietobjekt können so viele Schlüssel eingefordert werden, wie vertraglich vereinbart ist. Die Anzahl an Haus- und Wohnungsschlüsseln, die ein Mieter erhält, orientiert sich in der Regel an der Zahl der Wohnungsnutzer. Obwohl Kinder meist nicht in den Mietvertrag aufgenommen werden, können diese grundsätzlich einen eigenen Schlüssel erhalten. Damit das Kind als Schlüsselkind gut zurechtkommt, sollte der Umgang mit Schlüssel vorher geübt werden. Es wird davon abgeraten, Schlüssel unter der Fußmatte oder in einem Blumenkübel im Eingangsbereich zu hinterlegen, da diese Schlüsselverstecke auch von Einbrechern gefunden werden. Die bessere Lösung ist, die Haustür- und Wohnungsschlüssel bei Nachbarn oder anderen Vertrauenspersonen zu deponieren, wo das Kind die Schlüssel abholen kann, wenn es nach Hause kommt. Ein Zweitschlüssel, auf den jederzeit zugegriffen werden kann, dient als Notschlüssel, wenn der Schlüssel einmal in der Wohnung vergessen oder verlegt wurde. Für Notfälle sollte ein Plan B vorhanden sein, damit jedes Familienmitglied weiß, was zu tun ist, wenn der Haustürschlüssel klemmt oder der Schlüssel im Schloss abbricht. Auch in diesem Fällen empfiehlt es sich, umgehend einen Schlüsseldienst zu benachrichtigen und nicht selbst zu versuchen, das Türschloss zu reparieren. Außerdem ist es sinnvoll, dem Kind zu erklären, dass der Schlüssel nie innen an der Wohnungstür stecken darf, da sonst keine Möglichkeit besteht, die Tür von außen aufzuschließen.