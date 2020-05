Die größten Risiken beim Online-Dating – das sollten Sie wissen

Online-Dating ist inzwischen eine bewährte Methode bei der Partnerwahl. Sowohl heterosexuelle als auch homosexuelle Singles haben ausreichend Möglichkeiten, wie die steigende Anzahl an gleichgeschlechtlichen Ehen zeigt. Doch so groß des Potential des Online-Datings sein mag, die Partnersuche über das Internet ist nicht ganz ohne Risiken verbunden. Schauen wir uns daher an, was diejenigen beachten sollten, die online nach einem Partner suchen.

Nicht alle Dating-Anbieter sind seriös

Anbieter für Online-Dating gibt es inzwischen viele. Es ist daher gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Eine von zahlreichen Möglichkeiten wäre die beliebte App Tinder, die allerdings nur die Spitze des Eisbergs ist. In Deutschland gibt es zahlreiche Partnerbörsen für Singles. Darunter sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Angebote. Letztere sind in der Regel üblich, wenn Suchende die jeweilige Partnervermittlung in vollem Umfang nutzen möchten. Doch wie es auch bei anderen Dingen im Leben der Fall ist, sind nicht alle Angebote seriös. Unter all den Single Börsen gibt es auch einige, bei denen Sie vorsichtig sein sollten.

Einige Plattformen kümmern sich beispielsweise nicht ausreichend um den Datenschutz. Dadurch besteht das Risiko, dass die eigenen Daten in die falschen Hände geraten. Ein weiteres Problem stellen versteckte Abos und Zusatzkosten sowie Fake-Profile dar. Es ist daher wichtig, dass Sie ausschließlich seriöse Single Börsen im Internet nutzen. Andernfalls kann es zu einem finanziellen Schaden oder anderen Problemen kommen. Ganz zu schweigen davon, dass bei unseriösen Anbietern oft keine realistische Möglichkeit besteht, einen passenden Partner zu finden. Das kann sich negativ auf die eigene Motivation auswirken.

Das größte Risiko sind potentielle Partner

Unseriöse Dating-Anbieter sind selbsterklärend ärgerlich. Das größte Risiko sind allerdings potentielle Partner. Auf den unterschiedlichen Single Börsen tummeln sich leider auch einige Cyberkriminelle. Diese geben sich als interessierte Flirtpartner aus, verfolgen jedoch ein kriminelles Ziel. Ein gutes Beispiel für ein solches Szenario ist der Fall eines Mannes, der sich online mit einer Frau verabredete und am Ende ein Rendezvous mit drei Räubern hatte. Trotz eines Messerangriffs ist der Vorfall damals glimpflich ausgegangen, dennoch zeigt er auf, dass Online-Dating nicht ganz ohne Risiken steckt.

Allerdings ist das kein Grund, auf diese Form des Datings zu verzichten. Zum einen sind vergleichbare Vorfälle relativ selten. Zum anderen ist es möglich, sich vor Cyberkriminellen zu schützen. Manchmal reicht bereits eine gesunde Skepsis aus, um nicht das Opfer von Kriminellen zu werden. Eine Grundregel ist, den potentiellen Partner vor dem ersten Date Date zu einem Videogespräch aufzufordern. Auf diese Weise lässt sich in vielen Fällen herausfinden, ob es sich um einen Betrüger handelt. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es aber nie. Daher ist es am besten, sich im Vornherein an Anbieter zu halten, die Wert auf die Sicherheit ihrer Nutzer legen.