Für diese Untersuchungen sind In der Regel die Gesundheitsämter der zuständigen Landkreise beziehungsweise Kommunen zuständig. Unter anderem begutachten die Amtsärzte beziehungsweise Amtsärztinnen die körperliche Entwicklung der Kinder, untersuchen die Grob- und Feinmotorik, testen Augen, Gehör, Sprache und Wahrnehmung. Am Ende dieser Schuleingangsuntersuchung sprechen sie eine Empfehlung aus, die letztendliche Entscheidung über die Einschulung trifft die Schulleitung. In den meisten Kommunen gilt bei der Einschulung das Wohnort-Prinzip. Das heißt, die Kinder sollen eine Schule in der Nähe des Wohnortes besuchen. Möchten die Eltern ihre Tochter oder ihren Sohn an einer anderen Schule anmelden, müssen sie diese Wahl begründen und notfalls klagen, falls ihrem Wunsch nicht entsprochen wird.

Frühzeitig und umfassend informieren

Bei der Vorbereitung auf den Schulanfang kommt es jedoch nicht nur die auf die formellen Angelegenheit an. Die meisten ABC-Schützen fiebern ihrem großen Tag entgegen und können es kaum erwarten, endlich die Schule zu besuchen. Diese Vorfreude sollten Eltern und Großeltern möglichst teilen. Mahnungen, dass nun der Ernst des Lebens beginnt, sind zu diesem Zeitpunkt kontraproduktiv und können bei ängstlichen Kindern negative Emotionen wecken. Besser ist es, sich gemeinsam auf eine neue und vor allem sehr spannende Lebensphase vorzubereiten.

Die Einschulungstermine stehen meist schon sehr frühzeitig fest, sodass die verbleibende Zeit genau geplant werden kann. Eltern, die den großen Tag in einer Gaststätte feiern wollen, reservieren rechtzeitig. Ob 2021 noch Corona-Beschränkungen gelten, kann jetzt niemand zuverlässig vorhersagen.

Schulranzenkauf - (k)ein Problem?

Wer zur Schule geht, braucht eine solide Ausstattung. Besonders wichtig ist der Schulranzen, in dem Hefte, Bücher, Schreibutensilien etc. gut geschützt ihren Platz finden. Während die älteren Schüler Schulrucksäcke bevorzugen, tragen ABC-Schützen meist stabilere Ranzen in kräftigen Farben. Beim Kauf achten verantwortungsbewusste Eltern vor allem auf ergonomische Aspekte. Ergonomisch gestaltete Schulranzen bieten auch einschlägige Online Shops in großer Auswahl an.

Vier Punkte, die bei der Auswahl eines Schulranzens für Schulanfänger besonders wichtig sind:

Gewicht des Ranzens: Es sollte ein Zwölftel bis ein Zehntel des Körpergewichtes nicht übersteigen.

Die Abmessungen in vertikaler Richtung sollten größer als in vertikaler Richtung sein.

Rückwand und Trageriemen müssen gut gepolstert sein.

Eine intelligente Unterteilung des Stauraumes hilft den Schülern, Ordnung im Ranzen zu halten.

Gute Vorbereitung - das A und O für einen gelungenen Schulanfang

Zu lange sollten Eltern mit dem Schulranzenkauf nicht warten und den Kinder die Auswahl des Lieblingsmotivs überlassen. Soll das Kind später den Hort besuchen? Viele Einrichtungen bieten Schnuppertermine an, damit sich die künftigen ABC-Schützen schon frühzeitig an die neue Umgebung gewöhnen können. Wichtig ist es ebenfalls, schon jetzt den Schulweg einzuüben. So können sich Eltern und Kinder intensiv auf den großen Tag vorbereiten.