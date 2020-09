Last Christmas: Jetzt schon mit der Weihnachtsgeschenksuche beginnen?

Der Kunde soll schon so früh wie möglich in Stimmung gebracht werden. Das gelingt in diesem Jahr recht schnell. Denn Unternehmungen im Freien, Schwimmbadbesuche und Outdoorevents waren in diesem Jahr nicht wirklich berauschend. Daher freut sich der ein oder andere bereits auf die winterliche Zeit mit Kuscheldecke und heißer Schokolade. Doch im gleichen Atemzug kommt eine Frage auf: Wie läuft das Geschenke Shopping in diesem Jahr ab?

Online auf die Suche gehen

Mindestabstand, Masken und weitere Schutzmaßnahmen werden in diesem Jahr sicherlich auch beim Weihnachtsshopping wirksam sein. Daher sollten Sie sich fragen, ob das Suchen der Geschenke unbedingt vor Ort stattfinden muss? Schließlich gibt es im Internet eine gigantische Auswahl an Onlineshops, die Ihnen von ausgefallenen Geschenken bis hin zu Kinderspielzeug oder Kleidung alles Mögliche bieten können.

Auch wenn Sie die Produkte lieber selbst vor Ort anfassen, anprobieren oder austesten möchten , bietet das Internet die Möglichkeit, kontaktlos Ideen für die Geschenke zu sammeln. Schauen Sie sich einfach bei diversen Onlineshops um. Wenn Ihnen ein Produkt gut gefällt, könne Sie dieses im Markt vor Ort anfragen.

Weihnachtsgeschenk: Kleidung – So gelingt der Kauf

Sie suchen nach Kleidungsstücken für Ihre Liebsten? Auch in diesem Fall sollten Sie unbedingt auf das Internet zurückgreifen. Onlineshops wie modivo.de bieten ihnen das Zurücksenden von Waren innerhalb von 30 Tagen kostenlos an. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Kleidungsstück in zwei unterschiedlichen Größen zu bestellen und anschließend das unpassende Teil zurückzusenden. Denn oftmals unterscheiden sich Kleidungsstücke in Ihrem Schnitt stark voneinander. So kann die Jeanshose locker luftig in einer Nummer kleiner sitzen, wohingegen der Rock eine Nummer größer gewählt werden muss. Das Onlineshopping bei Anbietern wie modivo.de ermöglicht es Ihnen zudem, sich ganz in Ruhe Gedanken über das Geschenk zu machen. Im Laden werden Sie von den Menschenmassen meist dazu gedrängt, schnell weiterzuziehen, damit auch andere Kundinnen und Kunden einen Blick auf die Kleidungsstücke werfen können. Die angespannte Stimmung sorgt dann dafür, dass Sie Kaufentscheidung nicht klar überdenken können.

Sicher durch das Internet

Eine der größten Sorgen vieler Verbraucher ist das Bestellen von Waren bei einem unseriösen Onlineshop. Nicht immer ist auf den ersten Blick klar, dass es sich um einen unseriösen Onlineshop handelt. Schnell sind Bestellungen mit Kosten in dreistelliger Höhe aufgegeben, das Geld überweisen, die Waren aber wie vom Erdboden verschluckt. Das macht das Weihnachtsshopping alles andere als entspannt und unterhaltsam. Bevor Sie sich daher für einen Onlineshop entscheiden gilt es, die Seriosität zu überprüfen. Hierzu gilt es, zunächst nach einem Impressum zu suchen. Seriöse Anbieter haben hierbei nichts zu verbergen und geben das Impressum meist ganz unten auf der Webseite oder links im Menübaum an. Achten Sie darauf, ob das Impressum eine echte Adresse innerhalb der EU ist. Mit Google Maps lässt sich dies ungefähr nachprüfen. Zudem sollte der Onlineshop leicht zu erreichen sein. Eine Telefonnummer oder gar eine 24 Stunden Hotline sollte verfügbar sein. Testen Sie hierbei die Erreichbarkeit. Möchten Sie in einem Onlineshop außerhalb der EU einkaufen, ist es wichtig, die Kaufbedingungen genau zu überprüfen. Denn außerhalb der Europäischen Union gelten definierte Verbraucherrecht eventuell nicht mehr.