Weihnachtsideen: Diese Spiele machen der ganzen Familie Spaß

Berlin (dpa/tmn) - Wenn Oma und Opa mit den Enkeln spielen, profitieren in der Regel beide Seiten voneinander. Die Großeltern freuen sich, Zeit mit den Kleinen zu verbringen, während die Kinder glücklich sind, weil sie Oma und Opa zeigen, was sie schon können.

Gemeinsames Spielen macht beiden Generationen Spaß und fördert die Beziehung zueinander. Wichtig ist nur, dass keiner beim Spielen unter- oder überfordert wird. Manche Spiele sind für bestimmte Altersgruppen besonders geeignet. Die folgenden Anregungen helfen Eltern und Großeltern eventuell bei der Suche nach Weihnachtsgeschenken:

Gemeinsam Zootiere befreien

Sind die Kinder noch klein, eignen sich besonders gut kooperative Spiele wie «Zoo Run» von der Firma Loki. Hier spielen alle Mitspieler ab vier Jahren gegen das Spiel.

Die Tiere im Zoo wollen ausbrechen, doch der Zoowärter versucht das zu verhindern. Jeder Mitspieler bekommt in jeder Runde drei Karten auf denen jeweils halbe Tiere des Zoos abgebildet sind. Jedes vollständige Tier, das sie mit ihren Karten durch Anlegen bilden können, wird befreit.

Doch mit jeder Runde geht auch der Zoowärter einen Platz vorwärts. Schaffen es die Mitspieler, alle Tiere aus dem Zoo zu befreien, bevor der Zoowärter seinen Weg beendet hat, haben alle gewonnen.

Memory und Puzzle in einem

Fünf- bis Sechsjährige sind besonders gut in Memoryspielen, während das oft ein Schwachpunkt der älteren Generation ist. Eine ganz andere Variante des Memoryspiels ist das Spiel «Puzzle Memo» aus dem Verlag Drei Hasen in der Abendsonne. Drei Spielvarianten sind hier in einem Spiel zusammengefasst worden. Damit haben auch die Großeltern wieder eine Chance zu gewinnen.

Das Spiel ist ein Memory-, ein Puzzle- und ein Laufspiel. Auf dem Spielplan ist ein Bild von vielen Tieren im Dschungel abgebildet. Die Tiere sind eher schemenhaft zu erkennen. Nun müssen die Mitspieler das Dschungelbild mit kleinen Memorykärtchen, die neben dem Spielbrett liegen, zusammenpuzzeln.

Ist ein Tier vollständig, bekommt der Spieler die Punkte, der das letzte Kärtchen dazugelegt hat und darf mit seiner Figur nun auf dem Spielfeldrand nach vorne laufen. Bei diesem Spiel können Groß und Klein unter Beweis stellen, wie gut sie sich etwas merken können.

Wissen über die Mitspieler gefragt

Beim Spiel «So typisch!» von Schmidt Spiele geht es darum, seine Mitspieler möglichst gut zu kennen oder kennenzulernen. Mit dem Spiel wird die gemeinsame Kommunikation auf eine lustige Weise gefördert. Geeignet ist es für Kinder ab acht Jahren. Das Spiel ist ideal für größere Spielrunden mit bis zu acht Mitspielern.

Bei dem kooperativen Spiel geht es darum, bestimmte Gegenstände bestimmten Personen zuzuordnen. Dazu legt eine Person verdeckt ihre Tipps ab, welchen der vier ausgelegten Gegenstände sie den vier Personen, die auf den Karten abgebildet sind, zuordnet. Nun geht die Diskussion los. Die Rater müssen sich gedanklich in den Tippgeber hineinversetzen.

Für jede Übereinstimmung erhält das Team Pluspunkte, alle falsch geratenen Zuordnungen sind Minuspunkte. Der Tippgeber wechselt in jeder Runde, somit bleibt das Spiel lange spannend. Sind am Ende mehr Plus- als Minuspunkte vorhanden, haben alle Mitspieler gewonnen.

Glück und Geschick beim Schnippen

Ihre Geschicklichkeit können Groß und Klein beim Spiel «Jumpkins» von Huch unter Beweis stellen. Die Spielschachtel dient als Sprungarena, in welche die Mitspieler Würfel von verschiedenen «Absprunggeräten» hineinschnippen. Mal ist es eine Blattrampe, mal ein Baumstumpf oder ein Moosschwamm. Je mittiger ein Würfel in der Schachtel landet, umso besser. Zeigt die Würfeloberseite ein Insekt, das bereits in der Schachtel liegt, dürfen die Würfel gestapelt werden und es gibt zusätzliche Punkte.

Das Geschicklichkeitsspiel hat eine hohe Glücksvariante und damit haben große und kleine Spieler eine Chance zum Sieg. Das actionreiche Spiel ist für Kinder ab acht Jahren geeignet.

Alarmanlagen und Radios bauen

Mit dem Experimentierkasten «Easy Elektro Big Fun» von Kosmos können Oma und Opa ihre Erfahrung im Bereich Elektronik weitergeben, oder sich zusammen mit den Enkeln auf eine spannende Erkundungstour machen - die Kinder sollten aber idealerweise mindestens acht Jahre alt sein. Über 100 Versuche sind mit den verschiedenen Bauteilen möglich.

Jeder Versuch ist im Anleitungsbuch genau beschrieben. Auf den Seiten findet sich darüber hinaus Hintergrundwissen zu den verschiedenen elektronischen Begriffen und Bauteilen. Alle Teile lassen sich mit einem einfachen Druckknopfsystem auf der mitgelieferten Platte installieren. Die gut illustrierten Schaltpläne sind problemlos mit den Teilen nachzubauen.

Mit dem Kasten lässt sich beispielsweise ein eigenes Radio kreieren. Spannend ist auch die Alarmanlage, die auf Licht reagiert. Viele Stunden gemeinsamer Experimentierspaß sind garantiert.

Kugelbahn der anderen Art

Zum generationsübergreifenden Bauen und Experimentieren lädt auch der Baukasten «GraviTrax Pro Starter Set» des Ravensburger Verlags ein - wie der Name schon andeutet, dreht sich hier alles um Gravitation.

Es ist eine Kugelbahn der etwas anderen Art, die hier gebaut werden kann: Durch geschicktes Anordnen von Schienen und Türmen können die Kugeln beim Start schon so beschleunigt werden, dass sie nach oben rollen. Durch die verschiedenen Action-Steine, die in die Kugelbahn verbaut werden können, lassen sich physikalische Gesetze sichtbar machen - zum Beispiel das Gesetz zur Impulserhaltung mit Hilfe des Bausteins «Gauß-Kanone», der in dem Pro Starter Set enthalten ist.

Der gerade neu erschienene Kasten ist mit allen Bauteilen aus der GraviTrax-Reihe kombinierbar. Besonders spannend wird es mit Zusatzsteinen wie dem «Splitter» oder dem «Mixer», die allerdings nicht im Pro Starter Set enthalten sind und dazugekauft werden müssen. Die Kugelbahn ist für Kinder ab acht Jahren geeignet.

Service:

Zoo Run

Autor: Florian Sireix

Verlag: Loki

Spieleranzahl: 1 bis 5

Altersangabe: ab 4

Einstieg: leicht

Dauer des Spiels: ca. 10 Minuten

Preis: ca. 18 Euro

Vertrieb: Hutter Trade

Puzzle Memo

Autor: Günter Burkhardt

Verlag: Drei Hasen in der Abendsonne

Spieleranzahl: 2 bis 4

Altersangabe: ab 5

Einstieg: mittel

Dauer des Spiels: ca. 15 Minuten

Preis: ca. 20 Euro

So typisch!

Autor: C.Rigon, C. Zanchetta, M. Cimenti

Verlag: Schmidt Spiele

Spieleranzahl: 3 bis 8

Altersangabe: ab 8

Einstieg: leicht

Dauer des Spiels: ca. 20 Minuten

Preis: ca. 12 Euro

Jumpkins

Autor: Michael Feldkötter

Verlag: Huch

Spieleranzahl: 2 bis 4

Altersangabe: ab 8

Einstieg: leicht

Dauer des Spiels: ca. 20 Minuten

Preis: ca. 30 Euro

Easy Elektro Big Fun

Verlag: Kosmos

Spieleranzahl: beliebig

Altersangabe: ab 8

Einstieg: mittel

Preis: ca. 80 Euro

GraviTrax Pro Starter-Set

Verlag: Ravensburger

Spieleranzahl: beliebig

Altersangabe: ab 8

Einstieg: mittel

Preis: ca. 80 Euro

© dpa-infocom, dpa:201105-99-224843/3