Heiraten trotz Corona? Was zu beachten ist

Die Devise lautet- Abstand halten und Feiern wenn möglichst vermeiden

Die Verlobungsringe mit Stein sind bestellt, das Hochzeitsbekleidung ist ausgesucht. Doch ob der Verlobungsring tatsächlich gegen den Ehering ausgetauscht werden darf, legen hier häufig die einzelnen Bundesländer fest. Bis Mitte Dezember galt in nahezu allen Bundesländern, dass private Feiern, also auch eine Hochzeit- deutlich beschränkt wurde. So durften sich in der Öffentlichkeit nur Leute aus zwei Haushalten treffen- maximal 10 Personen. Dieser Grundsatz gilt auch für private Feiern und Zusammenkünfte. Die Bundesregierung lässt jedoch verlauten, dass Feierlichkeiten als "Unzumutbar" gelten- eben um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Soll jedoch dennoch eine Hochzeit gefeiert werden, ist dies eben nur in diesem kleinen Rahmen möglich. Es sollte beispielsweise darauf geachtet werden, dass die Hochzeitsgäste möglichst viel Abstand zueinander haben- wird in einem öffentlichen Raum gefeiert oder dieser angemietet, muss je nach Bundesland- das Ordnungsamt/die jeweilige Behörde- über die Feier frühzeitig informiert werden. Zudem sollten ein Hygienekonzept und ein Verantwortlicher für die Hochzeitsfeier genannt werden. Wenn der Abstand eingehalten werden kann, ist Tanzen zwar erlaubt- dennoch sollte sich über eine andere Form Gedanken gemacht werden, wie etwa eine kleine Aufführung. Je nach Bundesland gibt es unterschiedliche Sperrzeiten- manchmal sogar ab 21 Uhr- auch hier sollte sich frühzeitig informiert werden. Bei Essen darf ein Buffet bereitstehen- wenn die Abstände eingehalten werden können. Auch sollte darüber hinaus auf Hygiene geachtet werden, indem Einweghandschuhe, Plastikgeschirr bzw. Einwegbesteck bereitliegen.

Die Hochzeit verschieben

Trotz aller Vorbereitungen- es ist verständlich, wenn eine große und schöne Hochzeit, fernab der Corona-Regeln angestrebt wird. Daher sollte sich frühzeitig mit dem Gedanken auseinandergesetzt werden, die Hochzeit möglicherweise ins nächste Jahr zu verschieben. Beachten Sie, dass Sie Dienstleistern bzw. der Location frühzeitig absagen und auch Stornierungskosten beachten sollten, die ggf. anfallen. Sie können sich auch überlegen, ob Sie sich lediglich mit Ihrem Partner standesamtlich trauen lassen und die Hochzeitsfeier als solches verschieben oder gleich "die gesamte" Hochzeit. Bei den Standesämtern in Ihrer Stadt sollten Sie frühzeitig nachfragen, ob diese überhaupt geöffnet haben, bzw. welche Regelungen für eine Eheschließung gelten. Da Sie nicht zwingend einen Trauzeugen benötigen, können Sie die Eheschließung lediglich zu dritt ausführen. Wenn Sie die gesamte Hochzeit verschieben, ist es sinnvoll, einen Tag in der Woche- also nicht das Wochenende zu wählen. Sehr viele Paare, die 2020 heiraten wollten, haben ihre Hochzeit verschoben, so dass es an den Wochenenden sehr voll werden kann. Außerdem sollten Sie mit dem Gedanken spielen, die Hochzeit weit ins Jahr 2021 hinein zu planen- umso größer stehen die Chancen, eine "normale" Hochzeit zu feiern, da zu Beginn des neuen Jahres Corona natürlich nicht verschwunden sein wird. Freuen Sie sich dann darauf, mit Ihrer Familie, Verwandten und Freunden eine "richtige" Hochzeit zu feiern- hoffentlich ohne Abstände, Masken und Co.