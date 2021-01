Die Stärken und Schwächen der online Partnersuche

Im Jahr 2020 hat bereits jeder dritte Deutsche über 16 Jahren schon einmal einen Online-Dating-Dienst genutzt. Schätzungen zufolge wird die Anzahl der Nutzer 2024 weltweit bei rund 276,9 Millionen liegen. Als Partnervermittler rangieren Dating-Plattformen inzwischen schon auf Platz 2, gleich hinter dem Kennenlernen über Freunde. Die Mehrheit der Nutzer beschreibt ihre Erfahrungen mit Dating-Plattformen als positiv, jedoch hat diese Methode auch ein paar Schwächen.

Die Stärken des Online-Dating

Die online Partnersuche bietet dem einzelnen Zugang zu viel mehr potenziellen Partnern, als dies im täglichen Leben möglich ist. Das trifft besonders auf Personengruppen zu, die Partner mit einem bestimmten Lebensstil oder einer bestimmten Orientierung suchen. Besonders Menschen, die schüchtern oder beim ersten Kennenlernen sehr nervös sind, bietet das Online-Dating einen geschützten Raum, in dem sie sich entspannt nach einem potenziellen Partner umsehen können. Online-Dating wird immer beliebter und die Akzeptanz in der Gesellschaft steigt stetig an. Umfragen haben ergeben, dass die meisten Personen auf Dating-Portalen oder Apps auf der Suche nach einer langfristigen Partnerschaft sind. Auch scheinen Paare, die sich online kennengelernt haben, glücklicher zu sein und sich seltener zu trennen als das bei Paaren, die sich im realen Leben kennengelernt haben der Fall ist.

Die Schwächen des Online-Dating

Die Auswahl an Partnern kann verwirrend und überwältigend sein. Ohne eine klare Vorstellung besteht die Gefahr, dass sich Menschen in der endlosen Suche nach einem perfekten Partner verlieren, anstatt eine Beziehung einzugehen. Viele Nutzer suchen nach einem Partner, der im Schnitt um 25 % attraktiver ist als sie selbst, das kann zu Frustrationen führen. Häufig werden die Dating-Apps nur nebenbei genutzt, ohne einzelnen Profilen viel Aufmerksamkeit schenken und es wird ausschließlich nach dem Profilbild geurteilt. Kommt dann ein Date zustande, haben sich die Personen oft nicht viel zu sagen. Über 24 % der Männer und 14 % der weiblichen Nutzer von Dating-Services sind in Wirklichkeit bereits vergeben und nur auf der Suche nach einem Seitensprung. Das sollte unbedingt berücksichtigt werden, denn Misserfolge beim Online-Dating mindern das Selbstwertgefühl und erhöhen das Risiko, depressiv zu werden.

Tipps für ein erfolgreiches Online-Dating

Jedes Dating-Portal hat bestimmte Regeln definiert, die es zu beachten gilt. Wer bei der Partnersuche erfolgreich sein möchte, sollte darüber hinaus ein paar Punkte beherzigen. Natürlich versucht sich jeder in seinem Online-Profil von seiner besten Seite zu zeigen und das ist auch völlig in Ordnung. Wer einen Partner sucht, sollte die Profilangaben sehr genau lesen und lernen, die angegebenen Stichworte richtig zu interpretieren. Schon alleine dadurch lassen sich einige Enttäuschungen im Vorfeld vermeiden. So ist es beispielsweise auf vielen Seiten üblich, als Nicknamen eine Kombination aus dem Vornamen und Alter anzugeben. Dabei wird allerdings gerne gemogelt. Schätzungen zufolge machen sich die meisten Personen um bis zu fünf Jahre jünger, als sie wirklich sind. Hier ist eine gewisse Skepsis angebracht. Unbedingt vermieden werden sollte sexistisches Vokabular im virtuellen Chat. Stimmungen und besonders Ironie sind schwierig zu erkennen, deshalb am besten darauf verzichten und Nachrichten eher kurz halten.