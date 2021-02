Kindergeburtstag feiern trotz Lockdown - Diese Möglichkeiten gibt es

Das Auspacken der Geschenke zum Event machen

Normalerweise ist es üblich, alle Geschenke auf einmal auszupacken. Wie wäre es, wenn Sie die Geschenke Ihrem Kind einfach mal den Tag über verteilt, geben? So gibt es viele kleinere Überraschungen und es kommt definitiv keine Langeweile auf. Wer es noch ausgefallener möchte, kann die Geschenke auch verstecken und eine Art Schatzsuche daraus machen. Für das erste Geschenk bekommt das Kind einen Hinweis, die Hinweise für das nächste Geschenk sind jeweils im Vorherigen versteckt.

Virtuelle Gäste zum Kindergeburtstag

Die Großeltern, Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen und natürlich die Freunde müssen zum Kindergeburtstag fernbleiben. Das heißt aber nicht, dass gar kein Kontakt stattfinden darf. Videotelefonate machen es möglich, den anderen beim Gespräch zu sehen. Besonders freuen wird sich ihr Kind, wenn es mit seinen Freunden eine Zoom-Konferenz schalten darf. Hierfür braucht es nur einen größeren Bildschirm und die entsprechende App. Laden Sie diese herunter und schicken den Gästen eine Videochat-Einladung via Link. Alternativ können auch echte Einladungskarten mit dem Geburtstagskind selbst kreativ gestaltet werden, um Freunde und Verwandte zur Videokonferenz einzuladen. Auf https://www.kaartje2go.de/ lässt sich in wenigen Schritten eine individuelle Geburtstagseinladung auch mit persönlichen Bildern kreieren. Dann geht es los und es entsteht wenigstens ansatzweise das Gefühl, mit ein paar Gästen zu feiern. Möglich wäre zum Beispiel, dass Ihr Kind in der "Konferenz" die Geschenke auspackt oder alle gemeinsam mit Kindersekt anstoßen. Ebenso ist es möglich ein gemeinsames virtuelles Kakaotrinken oder Abendessen zu veranstalten. Hier ist mit etwas Kreativität und der passenden Technik alles möglich.

Festliche Mahlzeiten sind Pflicht

Auch wenn keine vielen Gäste kommen dürfen, sollte zum Kindergeburtstag ordentlich aufgetischt werden. Das Kind darf sich seine Lieblingsspeisen wünschen, dann wird einfach von jedem weniger zubereitet. Wichtig ist, trotz allem eine gewisse Routine einzuhalten, damit dem Kind das vertraute Geburtstagsgefühl nicht abhanden kommt. Es darf auch etwas ausgefallener sein, zum Beispiel mit einem Picknick auf dem Fußboden oder einer Mahlzeit vor dem TV beim Lieblingsfilm oder der Lieblingsserie. Natürlich gehört auch eine gewisse Getränkeauswahl dazu, KiBa, Multisaft, Apfelschorle oder Limonade dürfen nicht fehlen. Kerzen und Tischdekoration sind ebenso mit von der Partie, wie das Schmücken des Stuhles und Platzes vom Geburtstagskind. Auch eine Pinata darf zum Einsatz kommen, das Kind muss die Süßigkeiten ja nicht alle mit einmal essen. Vielleicht packen Sie einen Teil der Naschereien mit Ihrem Kind in kleine Päckchen oder Tüten und bringen das den Kindern vorbei, die eigentlich eingeladen wären. Einfach in den Briefkasten werfen oder vor die Tür legen - vollkommen kontaktlos.

Spiele, Musik und Filmabend

Ein Kindergeburtstag bedeutet Spaß, das geht mit Gästen und anderen Kindern am besten, aber nicht ausschließlich. Also die Anlage aufdrehen und los geht die Party. Das Gute ist, keiner muss Angst haben, sich zu blamieren, es schaut ja niemand zu. Eine Runde Karaoke macht auch immer Spaß. Die klassischen Spiele wie Topfschlagen, Blinde Kuh oder Schokolade schneiden funktionieren auch im kleinen Rahmen. Hier sind jetzt die Eltern als Mitspieler gefragt. Auch Gesellschaftsspiele sind immer hoch im Rennen. Den krönenden Abschluss des Tages bildet dann ein gemütlicher Filmabend, dafür sind eigentlich alle Kinder zu begeistern. Eine schöne Beleuchtung, eine kuschelige Kissenburg und Popcorn dürfen dabei nicht fehlen.

Geschenke mal anders überreichen

In Zeiten von Corona ist es leider nicht immer möglich, die Geburtstagsgeschenke persönlich zu überreichen. Doch auch hier gibt es Mittel und Wege. So kann das Geschenk vor die Tür gestellt und geklingelt oder eine Nachricht geschrieben werden. Noch kreativer ist es, wenn das Geburtstagskind einen Korb oder ähnliches mit einem Strick aus dem Fenster lässt und das Geschenk dort hineingepackt. Das hat fast schon etwas Abenteuerliches, den Korb mit dem Geschenk dann hochzuziehen - Kinder mögen so etwas sehr gerne. Glückwünsche und Geburtstagslieder können ebenfalls unter dem Fenster oder Balkon vorgetragen werden. Im Hellen werden ein paar Helium-Ballons steigen gelassen, im Dunkeln passen Wunderkerzen. Eine schöne Geste ist es auch, in den Hof oder auf die Straße vorm Haus seine Glückwünsche mit Kreide zu malen.