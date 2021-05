Die Liebe pflegen: So halten Sie Ihre Beziehung lebendig

Das richtige Maß finden

Zum Führen einer Beziehung gehören immer zwei (oder – je nach Beziehungsmodell – auch mehr) Menschen. Das sollte vorab klar sein. Bisweilen entwickelt sich in Beziehungen eine Dynamik, in der nur ein Partner fest davon überzeugt ist, ständig „an der Beziehung arbeiten zu müssen“. Der andere Beziehungspartner ist dazu nicht bereit und lehnt sich passiv-aggressiv zurück. Als Folge wird der aktive Beziehungspartner immer verkrampfter, der passive fängt an zu mauern. Beide driften weiter und weiter auseinander. Es ist also gar nicht so einfach, eine Art der Beziehungspflege zu finden, die sich leicht anfühlt und dennoch regelmäßig in den Alltag integrierbar ist. Es geht darum, gemeinsam schöne Momente zu schaffen und Prioritäten zu setzen, ohne dogmatisch oder verbissen zu werden. Die folgenden drei Tipps können dazu beitragen, ein erfüllteres und lebendiges Beziehungsleben zu führen:

Tipp 1: Probieren Sie etwas Neues aus

In einer Situation wie der aktuellen Pandemie sind viele Paare zusätzlichen Herausforderungen ausgesetzt . So sehr man sich auch liebt – wenn man ständig nur aufeinanderhockt, geht einem irgendwann selbst der liebste Mensch auf die Nerven. Umso wichtiger ist es, sich gemeinsam neue, schöne Erfahrungen zu schaffen. Das funktioniert im Übrigen wunderbar > auch zu Hause . Vielen Paaren hilft es außerdem, sich regelmäßig zu einer Date Night zu verabreden. Wählen Sie <> eine edle Garderobe für den Abend aus, machen Sie sich schön füreinander. Gehen Sie aus oder probieren Sie zuhause ein neues Gericht aus, das Sie noch nie gekocht haben. Egal, worauf Sie Lust haben – genießen Sie die gemeinsame Zeit und blenden Sie den Alltag für einige Stunden aus.

Tipp 2: Schaffen Sie sich Freiräume für Ihre Beziehung

Generell ist es in einem hektischen Alltag manchmal gar nicht so einfach, einander nicht aus dem Blick zu verlieren. Man macht sich vielleicht zusammen am Morgen fertig, frühstückt routiniert, während man die Nachrichten checkt, bringt die Kinder in die Schule. Am Abend ist man vom Tag erschöpft und ehe man es sich versieht, ist der Tag vergangen und man hat kaum ein Wort miteinander gewechselt. Umso wichtiger ist es, sich gemeinsam Auszeiten zu nehmen, in denen man sich ganz einander widmen kann, um kleine Zärtlichkeiten austauschen. Innige Küsse sind in vielen Beziehungen sogar wichtiger als Sex. Doch selbst ein achtsam genossener Kaffee oder eine gemeinsam verbrachte Mittagspause können dazu beitragen, sich wieder näher zu fühlen. Vielleicht finden Sie auch ein Hobby oder eine Sportart, für die Sie sich einen festen Termin einplanen können. Wichtig dabei: Legen Sie das Smartphone in einen anderen Raum oder schalten es auf Flugmodus. Einmal nicht erreichbar zu sein, hilft ungemein dabei, wirklich im Augenblick anzukommen.

Tipp 3: Reden hilft

Es wird immer Angewohnheiten geben, die einen am Partner oder der Partnerin stören. Die meisten muss man einfach akzeptieren – ändern kann man den anderen sowieso nicht. Dennoch sollte man es nicht zulassen, dass sich Frust aufstaut, der die Beziehung langfristig vergiftet. Wenn es irgendwann eine Vielzahl an Themen gibt, über die man nicht spricht, weil man den anderen nicht verletzen will, wird Kommunikation zum Spießroutenlauf. Daher ist es wichtig, sich von Zeit zu Zeit offen über die Dinge auszutauschen, die einen beschäftigen. Hierbei kommt es auf das richtige Fingerspitzengefühl an. Kritik hört niemand gern – doch wenn sie liebevoll und konstruktiv ausgedrückt wird, kann sie äußerst bereichernd sein. Langfristig wird es Sie als Paar noch mehr zusammenbringen, wenn Sie spüren, dass Sie über alles reden können.