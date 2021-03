Xpresscredit – der unkomplizierte Mikrokredit

Xpresscredit – sicher, zuverlässig, schnell

Der größte Vorteil eines Mikrokredits besteht in der schnellen Verfügbarkeit. Es dauert gerade einmal zwei Stunden und schon hat man das Geld auf seinem Konto. Überdies profitiert man hier von zahlreichen weiteren Extras. Mithilfe eines Kreditrechners lassen sich die Finanzierungskonditionen, die Höhe des Kredits, die Laufzeit und der Tag der Rückzahlung ganz individuell auswählen und an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Inwieweit ein Kredit vergeben werden kann, wird dabei von Fall zu Fall entschieden. Prinzipiell besteht aber die Möglichkeit, trotz negativer Schufa-Auskunft einen Kleinkredit in Anspruch zu nehmen, egal bei welcher Bank Sie sind. Auch spielt es hierbei keine Rolle, ob Sie einfach nur Bargeld oder einen geringeren Betrag für eine Überweisung benötigen.

Der Kleinkredit – die bequeme Finanzierung

Wer als Neukunde einen Mikrokredit in Anspruch nehmen will, kann dies in Höhe von 199 € tun. Die Laufzeit liegt hier bei 7 – 45 Tagen. Ist man bereits Bestandskunde, kann man ein Darlehen in Höhe von 200 bis 600 € mit Postident beantragen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, sich mit einer Bürgschaft gegen einen Kreditausfall zu schützen. Auf diese Weise können Sie in kürzester zeit über das Geld verfügen, ohne dabei ein finanzielles Risiko einzugehen. Ohne den Umweg über Ihre Bank greifen Sie schnell auf neues Geld zu. Wie das Ganze funktioniert, erfahren Sie hier in der Anleitung von Xpresscredit.

Die Rückzahlung des Darlehens ist ganz unkompliziert. Das Geld wird im Rahmen der nächsten Gehaltsabrechnung einfach von Ihrem Konto abgebucht. Wegen seiner Unkompliziertheit und der schnellen Verfügbarkeit ist der Kleinkredit vor allem bei jungen Unternehmensgründern beliebt.

Mit einem Darlehen der Ferratum Germany GmbH mehr Flexibilität genießen

Auch im Falle einer negativen Schufa-Auskunft ist es kein Problem, einen Kredit bei der Ferratum Germany GmbH zu beantragen. Bei der Nutzung des Geldes sind Sie vollkommen frei. Sie können es zur Zwischenfinanzierung von Geschäftsmitteln, aber auch zur Vorfinanzierung von Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen nutzen. Darüber hinaus unterstützt Sie die Ferratum Germany GmbH bei der Finanzierung vieler anderer Vorhaben, ganz egal, ob es dabei um den Ratenkauf eines Handys, eines Laptops oder um Spielkonsolen gibt, wie man sie in einer breiten Auswahl in den Anzeigen von azonline.de findet. Was Sie auch vorhaben, Xpresscredit ist Ihr zuverlässiger Partner. Selbstverständlich können Sie den Kredit auch nutzen, wenn Sie einfach nur schnell neues Bargeld benötigen

Möglichkeiten zur Nutzung eines Mikrokredits:

Zwischenfinanzierung von Betriebsmitteln

Kauf von Haushaltsgeräten (z. B. Waschmaschine)

Kauf von Unterhaltungs- oder Business-Elektronik

Urlaubsreise

Bargeld

Weitere Informationen zum Thema Mikrokredit finden Sie unter https://www.xpresscredit.de/ .