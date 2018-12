Sparen für die Kinder: 4 Möglichkeiten

Eltern werden diese Situation sicher kennen. Zu Weihnachten, zum Geburtstag oder einfach, weil Oma und Opa zu Besuch kommen, werden dem Nachwuchs ein oder zwei Euro zugesteckt. Oft wandern diese in die Spardose und sollen erst in der Zukunft ausgegeben werden. Dieser Ansatz ergibt aber nur Sinn, wenn das Geld in der Zukunft auch mehr wert ist als jetzt. Sofern dieser Punkt erreicht wird, kann dem Kind ein komfortabler Start in das eigene finanzielle Leben ermöglicht werden.

Von Allgemeine Zeitung