Das ändert sich 2019 bei der Buchhaltung

Der Mindestlohn steigt

Mini- sowie Midi-Jobber sind für größere Betriebe häufig unverzichtbar, um flexibel auf Veränderungen am Markt zu reagieren. Umso erfreulicher ist es, dass beide Lohngruppen im Jahr 2019 mehr verdienen werden. Wichtige Information für die Lohnbuchhaltung: Die Bundesregierung hat den gesetzlichen Mindestlohn zum 1. Januar des neuen Jahres von bisher 8,84 Euro auf 9,19 Euro angehoben. Zudem wird die Gleitzone zwischen Mini- und Midi-Job 2019 vergrößert. Lag die Beschäftigungsgrenze von Midi-Jobbern bisher bei monatlich 850 Euro, darf sich ihr Verdienstbereich nun zwischen 450 bis 1.300 Euro pro Monat bewegen. Nach wie vor führen Arbeitgeber in diesem Fall Krankenversicherungsbeiträge sowie Steuern als Pauschalbetrag an die Mini-Job-Zentrale ab. Bei Mini-Jobbern beträgt die monatliche Verdiensthöchstgrenze immer noch 450 Euro pro Monat (5.400 Euro jährlich).

Vom E-Antrieb profitieren

Betriebe, die die bei der Fahrzeugflotte auf Elektromotoren setzen, können 2019 ebenfalls sparen – speziell dann, wenn Angestellte Firmenwägen privat nutzen dürfen. In diesem Fall nehmen viele Firmen die sogenannte 1 Prozent-Regelung in Anspruch. Bedeutet, dass bei der Ermittlung der Einkommenssteuer auf das Monatsgehalt des Arbeitnehmers zusätzlich 1 Prozent des Bruttolistenpreises des Geschäftswagens aufgeschlagen wird. Bei Betrieben, die ihren Mitarbeitern Elektro- oder Hybridfahrzeuge zur Verfügung stellen, sinkt diese Bemessungsgrundlage ab 2019 dagegen auf nur noch 0,5 Prozent. Diese Änderung soll voraussichtlich ebenfalls bei der Fahrtenbuchvariante greifen. Voraussetzung ist jedoch, dass das jeweilige Fahrzeug vor dem 1. Januar 2022 und nach dem 31. Dezember 2018 angeschafft wurde. Offen ist aber noch die Frage, ob die Senkung auf monatlich nur noch 0,5 Prozent des Bruttolistenpreises auch umsatzsteuerlich genutzt werden darf.

Das Zauberwort lautet „steuerfrei“

Arbeitgebern, denen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter am Herzen liegt, sparen ebenfalls Steuern. Ab 2019 können Betriebe jährlich bis zu 500 Euro pro Mitarbeiter in gesundheitsfördernde Maßnahmen investieren, ohne diese versteuern zu müssen. Möglich ist das sogar im Fall von Fitnesscentern, die vom Bund der Krankenkassen zertifiziert sind. Neu ist 2019 außerdem die steuerfreie Bezuschussung von Jobtickets zur Förderung des ÖPNV. Diese Tickets dürfen Mitarbeiter ebenfalls für Privatfahrten nutzen. Voraussetzung für die Nutzung dieser Steuervorteile ist in jedem Fall, dass die jeweiligen Belege richtig erfasst werden.

Parität bei der Krankenversicherung

Mit Blick auf die Beitragszahlungen zur Krankenkasse mussten Angestellte bisher den Zusatzbeitrag von im Schnitt 1,0 Prozent selbst bezahlen. Ab dem 1. Januar 2019 trägt der Arbeitgeber davon die Hälfte. Auf den generellen Beitragssatz von 14,6 Prozent hat diese Neuregelung keine Auswirkungen. Dennoch werden auf diese Weise die Angestellten finanziell entlastet, während auf Firmen neue Kosten zukommen.

Neue Vorschriften korrekt umsetzen – nur wie?

2019 gibt es in Sachen Buchhaltung also einiges zu beachten. Wer sich nun fragt, wie man steuerlichen Fettnäpfchen am besten aus dem Weg geht, der hat im Grunde nur zwei Optionen:

Wer Geschäftsvorfälle oder Abzüge nach wie vor per Hand erfasst und anschließend bucht, sollte sich im Vorfeld akribisch über alle Neuerungen informieren und die jeweiligen Berechnungssätze dementsprechend anpassen. Wer es dagegen unkompliziert mag, dem kann eine Buchhaltungssoftware Erleichterung bringen (Lesen Sie mehr in diesem Ratgeber). Vorteil ist, dass diese Tools steuerliche Neuregelungen mit Hilfe von regelmäßigen Updates automatisch übernehmen. Potenzielle Fehler werden so bereits im Vorfeld ausgeschlossen.

Alles neu macht der Jahreswechsel

Der Jahreswechsel ist nicht nur die Zeit, in der gute Vorsätze oder neue Gewohnheiten Veränderung bringen sollen. Auch rechtlich ändert sich mit dem Beginn eines neuen Jahres in der Regel vieles, was Unternehmen aus buchhalterischer Perspektive nicht außer Acht lassen dürfen. Wer sich aber rechtzeitig informiert, geht Problemen frühzeitig aus dem Weg.