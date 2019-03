Finanztipp: Firmenkredite bieten KMUs oft mehr als Leasings

Heutzutage stehen Privatpersonen und Unternehmen zur Finanzierung größerer Investitionen mehr Möglichkeiten zur Auswahl als Bank- und Dispositionskredite. Insbesondere kleine bis mittelständische Unternehmen brauchen zur Liquiditätssicherung ihrer Firma oft Fremdkapital und stehen dadurch vor der Entscheidung zwischen der bankunabhängigen und an Banken gebundenen Kapitalaufnahme. Obwohl sich mittlerweile viele KMUs zur Schonung ihres Kreditrahmens für die unabhängige Leasing-Option entscheiden, sind bankabhängige Firmenkredite oftmals die lohnenswertere Lösung. Die Entscheidung zwischen Leasing und Firmenkredit ist daher gut abzuwägen.

Angeschafftes sein Eigen nennen

Sowohl Leasing als auch Firmenkredite bieten KMUs spezifische Vorteile. Welche Finanzierungsform sich besser eignet, lässt sich nicht pauschalisieren, sondern nur für den Einzelfall entscheiden. Der große Unterschied zwischen Firmenkredit und Leasing sind die Besitzverhältnisse. Wer einen Baukran least, wird dadurch noch lange nicht zum rechtmäßigen Besitzer, sondern darf den geleasten Gegenstand gegen die vereinbarten Mietsätze nutzen. Läuft der Leasing-Vertrag ab, geht das geleaste Objekt zurück an den Besitzer oder wird abschließend per Abschlussfinanzierung für einen vereinbarten Betrag abgekauft.

Ein über Firmenkredite finanzierter Baukran gehört dem KMU dagegen ab der ersten Ratenzahlung an die Bank. Wer Investitionsgüter sein Eigen nennen oder gar weiterverkaufen möchte, entscheidet sich deshalb für die Finanzierung per Firmenkredit. Leasing-Gesellschaften nutzen kaufwillige KMUs aus finanzieller Sicht in vielen Fällen schamlos aus. Obwohl die Leasing-Raten bei Kaufabsicht per Abschlussfinanzierung mit einem abschließenden Kaufpreis verrechnet werden, kostet der Erwerb nach abgelaufenem Leasing-Vertrag inklusive der zuvor geleisteten Ratenzahlungen meist wesentlich mehr als die Direktanschaffung des Objekts per Kredit.

Selten so günstig wie heutzutage

Aus eben genannten Gründen gibt es trotz modernen Leasing-Hypes noch immer etliche Unternehmen, die sich für altbewährte Firmenkredite entscheiden. Ob bei der westfälisch-lippischen Sparkasse oder bei Online-Banken: Bankkredite waren angesichts des Negativzinses vonseiten der Zentralbank für Unternehmen selten so günstig wie heute. Kreditkonditionen wie die Laufzeit entscheiden darüber, wie günstig die Finanzierungsvariante tatsächlich ist. Die Konditionen des Firmenkredits hängen ebenso von der Bonität des KMUs ab wie vom Kreditgeber. Bei der heutigen Fülle an unabhängigen Kapitalgebern und Onlinekreditinstituten finden unabhängige Experten für fast jedes Unternehmen günstige Angebote .

Angebote mit kurzer Laufzeit sind vorzuziehen, um insgesamt so wenig Zinsen wie möglich zu zahlen. Weil die Monatsraten beim Firmenkredit die Leasingraten übersteigen, fühlen sich manche KMUs bei der Kreditentscheidung verunsichert. Der Unterschied hinsichtlich der Ratenhöhe ist allerdings stets vor dem Hintergrund zu betrachten, dass beim Leasing anders als beim Firmenkredit weder Geld noch Güter in den Besitz der KMUs übergehen. Dass sich Firmenkredite in dieser Hinsicht vom Leasing unterscheiden, rechtfertigt die vergleichsweise höheren Raten. Trotzdem sorgen KMUs abhängig von der Ratenhöhe beim Firmenkredit lieber für den Ernstfall vor. Unerwartete Berufsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit gefährden so im Falle eines Falles nicht die gesamte Existenz.

Per Kreditfinanzierung zu nachhaltigem Wert

Insbesondere KMUs können oft nur über begrenzte Zeiträume Raten zahlen, bis sie als Eigentümer einer Anschaffung vom nachhaltigen Wert ihrer Investition profitieren. Geht eine Anschaffung trotz bezahlter Raten nicht unmittelbar in ihren Besitz über, bedroht das in vielen Fällen bereits ihre Liquidität. Im Rahmen des Leasings können sich dementsprechende Schwierigkeiten einstellen, weshalb der unmittelbare Besitzanspruch bei der Kreditfinanzierung insbesondere für Unternehmen mit schwacher Liquidität in vielerlei Hinsicht sinnvoll ist.