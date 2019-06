Bitcoin & Co - warum eine Streuung der Anlagen sinnvoll erscheint

Bitcoin-Erfahrungen können bitter sein

Natürlich haben wir alle die positiven Erfahrungen vor Augen, von all den Anlegern, welche in der Anfangszeit des Bitcoins für wenig Geld große Mengen gekauft haben oder diese sogar noch selbst minen konnten und nun beinahe schon unendlich reich sind. Wer würde nicht mit glänzenden Augen diese Möglichkeiten auch für sich selbst in Betracht ziehen? Keine Frage, die Blockchain-Technologie und die damit verbundenen Kryptowährungen versprechen durchaus diese Möglichkeiten. Doch dafür gilt es die kleine und noch nicht profitable Kryptowährung zu finden, welche einen echten Run auslöst und solch enorme Kurststeigerungen ermöglicht. Das andauernde auf- und ab beim Bitcoin hingegen und der noch immer recht hohe Wert machen eine Investition für junge Menschen eher unattraktiv.

Jetzt noch in Kryptowährungen investieren?

In jungen Jahren bereits für finanzielle Sicherheit zu sorgen ist schwierig und anstrengend. Vor allem, da nur ein begrenzter monatlicher Betrag eingesetzt werden kann, um sich umfassend abzusichern. Kryptowährungen bieten sich hier natürlich an, da diese recht schnell gekauft werden können und somit nur wenig Aufwand notwendig ist. Doch wer wirklich tief in die verschiedenen Mechanismen dieser Märkte einsteigen möchte, muss sich umfassend mit der Thematik beschäftigen und sich auch dort in den verschiedenen Kryptowährungen breitgefächert aufstellen. Und selbst das schützt nicht vor Verlusten. Gut nachzulesen unter anderem in einem Erfahrungsbericht auf Der Depotstudent , wo auch ein erfahrener Anleger viel Geld verloren hat.

Sichere Anlagen sind langfristige Anlagen

Das bedeutet natürlich nicht, dass Sie auf eine Investition in den Kryptowährungen verzichten sollten. Es bedeutet vor allem, dass Sie sich bei den Investitionen viel breiter auffächern und somit für mehr Sicherheit sorgen. Es gibt verschiedene Anlageklassen, welche auch mit einem geringen Einsatz genutzt werden können. Dabei sollten Sie stets bedenken, dass Sie am besten nur das Geld investieren, welches Sie auch in Zukunft problemlos entbehren können. Denn gute Anlagen sind immer langfristig und erzeugen erst im Laufe der Zeit die gewünschte, hohe Rendite. Ob Aktien, Renten und Anleihen oder Immobilien, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten das eigene Geld sinnvoll und breit zu streuen. Und wenn Sie auch die Kryptowährungen nutzen möchten, dann ist dies ebenso möglich. Nur hier ist das Risiko eines Verlustes aktuell deutlich höher. Bei den anderen Anlageklassen zeigt zumindest die Erfahrung, dass sich hier Geduld und eine langfristige Zeitplanung auszahlen kann und wird. Bei Kryptowährungen gibt es diese Erfahrungen aufgrund ihres Alters noch nicht.

Fazit: Setzen Sie nicht alles auf eine Karte - Diversifizieren Sie Ihre Anlagen

So verlockend die hohen Kursgewinne bei Kryptowährungen auch klingen, es gibt viele Negativbeispiele. Informieren Sie sich unter anderem auf der Seite Depotstudent und finden Sie für sich eine gute und ausgewogene Mischung verschiedener Anlagemuster und Anlageklassen. So bleibt Ihre Investition langfristig gewinnbringend.