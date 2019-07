Was ist eine Reinvestitionsrücklage?

Die wichtigsten Fakten im Überblick

Die gesetzlichen Grundlagen zur Bildung und Auflösung von Reinvestitionsrücklagen sind im § 6b des EStG verankert. Darum wird in der Praxis häufig von 6b-Rücklagen oder vom 6b-Modell gesprochen. Der § 6b wurde 1964 in das Einkommensteuergesetz, um Firmen die Anpassung an strukturelle Veränderungen und Investitionen zu erleichtern.

Der § 6b EStG kann unter anderem angewendet werden, wenn bei der Veräußerung von Grundstücken, land- und forstwirtschaftlichen Flächen oder Gebäuden ein Gewinn erwirtschaftet wurde. Auf solche Gewinne fallen in der Regel hohe Steuern an. Befand sich das veräußerte Gut mindestens 6 Jahre im Anlagevermögen, bietet der Gesetzgeber die Möglichkeit, die erzielten Gewinne zu reinvestieren und auf diese Weise Steuern zu sparen oder die Zahlung von Steuern über einen längeren Zeitraum hinweg zu strecken.

Da die Reinvestition in der Regel Zeit benötigt wird, ist es möglich, mit dem erzielten Gewinn nach der Veräußerung eine sogenannte 6b-Rücklage zu bilden. Das ist hilfreich, wenn es nicht möglich ist, den Gewinn sofort auf ein anderes Anlagevermögen zu übertragen. Durch die Bildung der 6b-Rücklage wird der erzielte Gewinn im Veräußerungsjahr neutralisiert. Das heißt, der Gewinn bleibt zunächst steuerfrei.

Auflösung der stillen Reserven

Der entscheidende Punkt bei der Anwendung des § 6b ist die Auflösung der gebildeten Rücklage. Die gebildete Rücklage muss zeitnah auf ein anders Wirtschaftsgut übertragen werden. Für Reinvestition gewährt der Fiskus in der Regel eine Frist von vier Jahren. Werden die Mittel für den Neubau eines Gebäudes genutzt, verlängert sich die Frist auf sechs Jahre. Für städtebauliche Maßnahmen und Sanierungsgebiete gelten ebenfalls spezielle Fristen. Umbauten, Erweiterungen oder Anbauten sind der Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden gleichgestellt.

Investition in Immobilien

Wie investierte ich den Gewinn, den ich bei der Veräußerung meines Unternehmens erzielt habe? Das ist eine Frage , die sich viele Firmeninhaber stellen, die nach einem langen Arbeitsleben in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Die Ziele, die die einzelnen verfolgen, sind unterschiedlich. Manche wollen sich finanziell absichern, andere denken vor allem an den Übergang des Vermögens an die nächste Generation. In solchen Fällen bietet sich der Erwerb einer Immobilie an. Reinvestieren Sie den Veräußerungsgewinn in eine Immobilie, können Sie unter Umständen Steuervorteile nutzen. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Immobilien sind wertbeständige Wirtschaftsgüter. Darum ist die Auswahl eines geeigneten Objekts besonders wichtig. Wie sich der Immobilienmarkt in Zukunft entwickelt, wird nicht nur von wirtschaftlichen Faktoren abhängen. Fachleute sind sich einig, dass der demografische Wandel auch in diesem Bereich zentrale Bedeutung haben wird. Schon heute müssen viele Senioren lange Wartezeiten in Kauf nehmen, wenn sie einen Platz in einer Seniorenresidenz suchen oder auf eine Pflegeeinrichtung angewiesen sind. Investoren, die eine Reinvestitionsrücklage auflösen wollen, sollten diese Chance nutzen und in Immobilien für Silver Ager investieren.

