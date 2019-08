Firmenübernahmen in der Region und global: Wann sind sie sinnvoll und wie wirken sie sich auf Arbeitsplätze und Börse aus?

Diese ist darauf spezialisiert, Bankfilialen und Geldautomaten in Billerbeck und Umgebung einzurichten. Strumpf Dirks ist ein weiteres Beispiel aus der Region: Das Familiengeschäft kaufte 2014 ein österreichisches Unternehmen auf , um die komplette Produktion seiner Strümpfe selbst übernehmen zu können, und hat sich seitdem zum weltweit führenden Anbieter von Trachtenstrümpfen entwickelt. Unternehmenskäufe haben aber nicht nur lokal, sondern auch global große Auswirkungen auf Märkte, Wechselkurse und den Erhalt oder den Abbau von Arbeitsplätzen. Es folgen die wichtigsten Details zu Unternehmensübernahmen.

Wenige Regelungen, große Auswirkungen

Unternehmenskäufe sind in Deutschland kaum offiziell reguliert. Im Sinne des Beurkundungsgesetzes muss ein solcher Kauf zwar notariell beurkundet werden, doch auch diese Regelung lässt sich in Ausnahmefällen umgehen. Dies hat zur Folge, dass nur jede dritte mittelständische Firma eine Übernahme standardisiert angeht – wodurch das Risiko steigt, zu scheitern und Arbeitsplätze in Gefahr zu bringen. Dennoch können sich Unternehmenskäufe nicht nur auf Firmen, sondern auch auf Arbeitnehmer positiv auswirken. Würde in Billerbeck zum Beispiel die in der Nahrungsmittelproduktion tätige Firma Dr. Suwelack – mit 410 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber der Stadt – plötzlich schließen müssen, käme eine (kompetent ausgeführte) Firmenübernahme als Rettung für Arbeitsplätze in Betracht.

Zusätzlich haben größere Firmenübernahmen Auswirkungen auf die Märkte und beeinflussen im Fall von DAX-Unternehmen sogar die Wechselkurse. Die größte ausländische Firmenübernahme vonseiten eines DAX-Unternehmens war jene von Monsanto durch den Aspirin-Hersteller Bayer – für stolze 63 Milliarden US-Dollar. Solche Summen wirken sich nicht nur auf den Aktienkurs des kaufenden Unternehmens aus, sondern auch das erworbene Unternehmen kann sich im Normalfall über eine Kurssteigerung freuen. Diese Tendenz ist wiederum sowohl für bereits in die Firma eingekaufte Investoren als auch für Trader interessant, die ein CFD-Konto eröffnen . Das erfolgreiche Kaufen und Verkaufen von sogenannten Differenzkontrakten erfordert ein genaues Spekulieren auf den Preisanstieg bzw. -abfall des Aktienwerts. Da eine Firmenübernahme den Aktienwert des gekauften Unternehmens in der Regel anhebt, reagieren informierte CFD-Trader entsprechend. Die Wellen, welche die Übernahme eines großen Unternehmens schlägt, können also sehr weitreichend spürbar sein.

GAFA-Unternehmen besonders einflussreich

Besonders groß sind die Auswirkungen von Unternehmenskäufen, wenn sie die in den USA ansässigen GAFA-Unternehmen (Google, Apple, Facebook und Amazon) betreffen, da diese Global Player gewaltige Summen umsetzen. Den höchsten Gesamtumsatz im Jahr 2018 konnte Apple mit insgesamt 232,3 Milliarden Euro aufweisen. Die größte Übernahme einer GAFA-Firma wurde aber im Jahr 2014 von Facebook getätigt: Damals kaufte das Social Media-Unternehmen den Messaging-Anbieter WhatsApp für umgerechnet 16,6 Milliarden Euro. Mit insgesamt 6,2 Milliarden Euro Kosten für Firmenübernahmen seit 1991 ist Apple im Gegensatz zu Facebook noch vorsichtig, wenn es um die Einverleibung fremder Unternehmen geht. Google, mit Gesamtausgaben von 26,8 Milliarden Euro für Firmenübernahmen, kauft am liebsten Startups ein.

Auch regional wichtig

Derartige Summen sind bei regionalen Firmenübernahmen selbstverständlich nicht zu erwarten. Doch Beispiele wie die Concept-Gruppe und Strumpf Dirks zeigen, dass Übernahmen auch lokale Auswirkungen haben können. Wenn sich ein kaufwilliges Unternehmen findet, können zum Beispiel Arbeitsplätze gerettet oder Produkte günstiger produziert werden. Feindliche Übernahmen zu verhindern, gehört zwar zum Geschäft eines Betriebs. In jedem Fall können aber sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber und Kunden von Firmenübernahmen profitieren. Das hat man nicht zuletzt an der Concept-Gruppe gesehen, dank deren Rettung die Bewohner von Billerbeck und Umgebung auch in Zukunft problemlos an Bankautomaten Geld abheben können.