Geld in Kryptowährungen anlegen

Auch die Rente ist mittlerweile nicht mehr sicher. Die gesetzliche Rente, die einen sorgenfreien Lebensabend garantieren soll, wird meist nicht einmal mehr zum Überleben reichen. Immer mehr Menschen sind demzufolge auf der Suche nach alternativen Anlagemöglichkeiten und landen auf kurz oder lang bei der Kryptowährung. Hierbei handelt es sich um eine Onlinewährung, zu den bekanntesten gehört der Bitcoin.

Was ist eine Kryptowährung?

Kryptowährung ist ein Überbegriff für alle virtuellen Währungen, die zum Beispiel als virtuelles Zahlungsmittel genutzt werden können. Dabei werden für den eigentlichen Bezahlvorgang keinerlei Banken benötigt, sodass hier ein dezentrales Netzwerk eintritt, bei dem die Teilnehmer Transaktionen verwalten sowie neue Einheiten der Währungen generieren können. Das alles macht die Blockchain-Technologie möglich, welche jeder Kryptowährung zugrunde liegt. Eine sogenannte Blockchain wird auch als „kollektives Buchführungssystem“ bezeichnet, da hier jegliche Transaktionen, welche zu einer bestimmten Kryptowährung stattgefunden haben, festgehalten werden.

Welche Kryptowährungen gibt es?

Bereits im Jahr 2009 kam die erste Kryptowährung auf den Markt, welche auch heute die bekannteste Währung darstellt – der Bitcoin. Misst man den Bitcoin an der Marktkapitalisierung, macht dieser den größten Anteil am Markt aus, Platz zwei und drei gehen an Ethereum und Ripple (CRP). Mittlerweile bietet der Markt mehr als 2.500 unterschiedliche Kryptowährungen an und schaut man sich in diesem Bereich mal genauer um, so wird schnell klar, dass die Anzahl auch in Zukunft steigen wird.

Wie kann man in Kryptowährung investieren?

Würde man aktuell die Gesamtmarktkapitalisierung aller Kryptowährungen in Euro messen, so würde ein im dreistelligen Milliardenbereich liegender Wert rauskommen. Viele sind nun der Meinung, dass es sich lohnt, hier Geld anzulegen. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Wege, wie man mit der Kryptowährung Geld machen kann.

Währungshandel: Man kann ganz normal mit dieser Währung handeln, wobei die unterschiedlichen Schwankungen dazu genutzt werden, die einzelnen Währungen möglichst günstig einzukaufen und diese bei einem hohen Anstieg gewinnbringend wieder zu verkaufen. Allerdings sollte man sich auf jeden Fall darüber im Klaren sein, dass es sich dabei um reine Spekulationsobjekte handelt, dessen Verlauf nicht wirklich vorausgesagt werden kann. Es handelt sich stets um Vermutungen, wie es zum Beispiel auch bei Aktien der Fall ist. Es gibt es mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten, Kryptowährungen zu kaufen, wobei auch immer die Preise verglichen werden sollten, um die für sich passende Quelle zu finden.

Börse: Es gibt auch die Möglichkeit, indirekt über die Börse zu investieren. So können Investoren zum Bespiel auf die Schwankungen des Bitcoins spekulieren und so Geld machen. Zusätzlich soll sich ein spezieller ETF in Planung befinden. Aktuell wird ein solches Projekt von der amerikanischen Börsenaufsicht aber noch nicht zugelassen.

Welche Gefahren gibt es?

Wenn man hier immer zu 100% auf der sicheren Seite steht, würde natürlich jeder investieren und die Gewinne würden nach und nach immer mehr sinken. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass es sich um einen noch sehr jungen Markt handelt, der nicht reguliert ist. Niemand kann bisher prognostizieren, wie sich die virtuellen Devisen über die nächste Zeit weiterentwickeln werden. Es gibt also keinen Anlegeschutz, sodass es im schlimmsten Fall passieren kann, dass Investoren einen Totalverlust erleben, da der Kurswert auch immer auf Nachfrage basiert und auch schnell ins Bodenlose fallen kann.

Fazit – gute Idee aber nicht für jeden

Wer bereit ist, ein Risiko einzugehen, der ist bei der Kryptowährung genau richtig. So ist zum Beispiel beim Bitcoin nicht mehr damit zu rechnen, dass dieser auf 0 sinkt und seinen Wert komplett verliert. Man muss aber stark genug sein, auch hohe Schwankungen nach unten hin zu überstehen, ohne aus lauter Panik alles zu verkaufen. Ratsam ist es auf jeden Fall, ausschließlich das Geld zu investieren, auf welches man auf lange Sicht auch verzichten könnte.