Dabei könnten viele Personen ihre Unzufriedenheit und Ängste mit dem Thema Geld aufarbeiten, profitierten sie von erprobten Werkzeugen wie einem professionell angeleitetem Finanz Coaching. Ein verfrühter Ruhestand, verringerte Arbeitszeiten oder schlicht mehr Entspannung im Alltag wären einige positive Auswirkungen hiervon.

Vom Vermeider zum Aufsteiger

30.000 Arbeitsstunden flossen in den Vermögens- und Businessaufbau von Gregor Janecke, bevor er sein Aufsteiger-Training 2017 startete. Bei diesem handelt es sich um ein Online Coaching Programm, dessen Ziel klar ist: Jedem zu helfen, endlich finanziell frei zu sein. Unabhängig des Alters, der Herkunft oder der bereits gesammelten Erfahrungen in Sachen Vermögensaufbau.

Dabei vermittelt das Aufsteiger-Training wesentliche Informationen darüber, wie sich Interessierte eine sogenannte Goldene-Gans-Maschine aufbauen können. Diese soll monatlich so viel Geld abwerfen, um sehr gut von den Erträgen Leben zu können. So unterstützt Gregor Jackecke smarte Menschen dabei, das Leben ihrer Träume aufzubauen - nachhaltig und innerhalb von sieben Jahren.

Finanziell frei - wenn Geld Freude schenkt

Gehen Sie täglich einer Tätigkeit nach, nur um Ihre Miete, die Raten für das Auto oder den Hauskredit bezahlen zu können? Sie fühlen sich im Hamsterrad gefangen und sehnen nichts mehr als die Rente herbei? Bedenken Sie: Das muss nicht sein, denn auch der Alltag bietet so viel mehr. Ein Weg, die schönen Seiten des Lebens auszukosten, stellt die finanzielle Freiheit dar. Bei dieser handelt es sich um ein Unabhängigkeitskonzept, das sich einer stetig wachsenden Beliebtheit unter Visionären jeden Alters erfreut:

Wer finanziell frei ist, verdient seinen Lebensunterhalt nicht länger durch ein begrenztes Erwerbseinkommen. Die persönliche Arbeitskraft wird vielmehr vom Faktor Zeit entkoppelt. Sind einmal ertragreiche Einkommensquellen aufgebaut, fließt das Geld ohne nennenswertes weiteres Zutun auf Ihr Konto - ein langfristiges passives Einkommen ist geschaffen.

Was Sie das Aufsteiger-Training unterstützt:

- Inspirierende Kontakte zu einem Umfeld, das die gleichen finanziellen Ziele wie Sie verfolgt

- Rege Austauschmöglichkeiten mit erfolgsliebenden Menschen und das Profitieren von derem reichen Erfahrungsschatz auf dem Weg nach oben

- Bewährte Strategien, mit denen das eigene finanzielle Potenzial voll ausgeschöpft wird

- Zeitliche Flexibilität und die Motivation, konsequent Reichtum aufzubauen

Das praxiserprobte Onlineprogramm umfasst den Zugang zu hoch spezialisiertem Wissen und einzigartigen Erfahrungen monetär smarter Menschen. Möchten Sie den Kontakt zu anderen Aufsteigern intensivieren, profitieren Sie außerdem von unseren exklusiven Online sowie Offline Events für unsere Mitglieder. Diese sind ideal für das Netzwerken und Eingehen von Kooperationen geeignet - weil wir gemeinsam mehr erreichen.

Jetzt am Aufsteiger-Training teilnehmen und mit Plan in die finanzielle Freiheit starten! Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen neue Perspektiven für Ihre Finanzen erschließen zu dürfen.