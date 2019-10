Der richtige Umgang mit den eigenen Finanzen ist die beste Erziehung!

Die Tatsache, dass sich die zunehmende Kluft einer Zweiklassengesellschaft weiter erhöht, ist demnach nicht nur aus finanzieller Perspektive nachvollziehbar, sondern äußert sich ebenso im Bildungswesen, welches sich besonders bei Kindern von Alleinerziehenden sowie Kindern mit Migrationshintergrund äußert. Dramatisch wirkt sich dabei die Form der Schulbildung aus, die staatliche und unterfinanzierte Bildungskonzepte mit vielerorts maroden Schulen den Privatschulen gegenüberstellt, in denen die Privatschüler weitaus intensiver für das Folgeleben gerüstet werden. Falls der Staat einen Bildungsanspruch gegenüber allen seinen Bürgern hat, so wird dieser hier zweckentfremdet und geht zulasten der finanziell Schwächeren sowie alleinerziehenden Familien. Dies ist für einen Staat, der Innovation so sehr schätzt wie Deutschland eine Bankrotterklärung.

Die Erziehung des Kindes fängt beim Taschengeld an!

Die finanzielle Bildung des Nachwuchses fängt im Kleinkindalter mit dem Taschengeld an. Da die Vergabe des Taschengeldes an keinen rechtlichen Anspruch gebunden ist, scheint das Taschengeld aus pädagogischer Sicht nur für zweierlei Dinge von Belang: dem Kind früh den Umgang mit dem Geld anzuerziehen sowie dessen sozialen Stand in einer Gruppe zu festigen. Entsprechend ratsam ist es, dass Kind vor möglichen Gruppenveranstaltungen nicht auszuschließen. Ist die Vergabe an Taschengeld für die Eltern an keine Pflicht gebunden, so ist der Gebrauch von Geld durch Minderjährige durchaus gesetzlich geregelt. Im sogenannten Taschengeldparagrafen, dem § 110 des BGS heißt es dazu: Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm von dem gesetzlichen Vertreter überlassen worden sind. Womit Minderjährige ab einem Alter ab sieben Jahren beschränkt geschäftsfähig sind.

Im Endeffekt geht es also darum, das Kind so früh wie möglich finanziell zu schulen. Dies ist vor allen Dingen dann notwendig, wenn die Eltern über keine finanziellen Mittel verfügen, um dem Kind eine ausreichende schulische oder universitäre Ausbildung zukommen zu lassen.

Das A und O im Leben, eine gute Ausbildung!?

Dass eine gute Schulausbildung die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht, zweifelt heute niemand mehr an, zumal viele Betriebe händeringend nach neuen Auszubildenden suchen. Mit einem Abitur steigen somit nicht nur die Chancen eine gute Berufsperspektive zu erhalten, sondern auch gut ins Arbeitsleben zu starten.

Entsprechend glücklich sind diejenigen, welche ihr Ausbildung auch mit Topleistungen abzuschließen wissen. Dass sich selbst dies schnell als ein Trugschluss erweisen kann, ist sehr bedenklich und sollte von den Verantwortlichen nochmals hinterfragt werden. Die soziale Marktwirtschaft, wie es sie einmal gab, scheint nur noch ein Relikt und es mehren sich die Zahlen der Erwerbstätigen , welche keine unbefristete und sozialversicherungspflichtige Vollzeitstelle mehr erhalten. Waren vor mehr als zwanzig Jahren noch drei Viertel der Arbeiter unter Vollzeitvertrag, sank diese Zahl bereits vor 10 Jahren unter die zwei Drittel Grenze, welch ein Armutszeugnis.