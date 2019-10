Stromanbieter wechseln: Aus diesen Gründen werden Neukunden abgelehnt

Viele Menschen denken derzeit über einen Wechsel ihres Stromanbieters nach - nicht nur deshalb, weil die Strompreise in Deutschland im Vergleich mit anderen EU-Ländern bereits sehr hoch sind, sondern weil sie nächstes Jahr aufgrund der höheren Stromnetzgebühren und EEG-Umlage weiter steigen sollen. Nicht umsonst warnten Experten kürzlich, dass Strom so teuer wie nie werden könnte, doch wer dann den Anbieter wechseln will, wird manchmal sogar abgelehnt. Die Gründe.

Von Allgemeine Zeitung Coesfeld