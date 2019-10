Trading: Börsenhandel für jedermann

Derivate Finanzinstrumente

Den Begriff "Derivate" gibt es auch im Finanzbereich und ein derivates Finanzinstrument ist ein Kontrakt, das sich vom Wert her auf einen Basisbereich stützt. So muss ein Verkäufer eines Kontrakts diesen Vermögenswert nicht selbst besitzen, sondern kann dem Käufer das Geld geben. Somit stellt ein Derivat einen gegenseitigen Vertrag dar und der Wert des Vertrages leitet sich vom Basiswert ab. Das Derivat ist vom Vermögenswert abhängig, mit dem es verbunden ist. Sogenannte "Derivatkontrakte" ermöglichen einen Austausch von Dienstleistungen und Gütern auf globaler Ebene. Mit ihrer Hilfe werden auch die verschiedenen Währungen und die diversen Buchhaltungssysteme überbrückt.

Bedingungen beim Trading

Die Bedingungen beim Börsenhandel kann jeder schnell erfüllen. Es muss zuerst ein Online-Broker gesucht werden, dann wird Geld eingezahlt, eine Aktie gekauft und dann hofft man, dass Gewinn entsteht. Der Online-Börsenhandel (englisch: Trading) ist ein schnelllebiges Geschäft und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Der Boom des Tradings liegt unter anderem an den historischen Niedrigzinsen. Das Sparbuch ist "out" und bringt nichts mehr. Noch dazu kommt ein großes Misstrauen den Banken gegenüber mit ins Spiel. Ebenso sind die Ungereimtheiten in der Glücksspielbranche ein Grund, weshalb immer mehr Menschen in die Online-Trading Branche strömen. Die zahlreichen Broker schaffen nun untereinander einen immer größeren Konkurrenzkampf.

Kaufen, verkaufen, gewinnen

Das Trading heißt immer auch Schwankungen der Finanzmärkte (Volatilität) für sich selbst zu nutzen. Dabei geht es um Kaufen, Verkaufen und Gewinne erzielen. Der Online-Handel ist hier gerade für Privatpersonen immer interessanter. Eine kurzfristige Form der Anlage, die im Trend liegt. Die oftmals sehr benutzerfreundlichen Online-Depots ermöglichen es auch dem Hobby-Anleger, Aktien und Wertpapiere ohne großes Risiko zu verkaufen und zu kaufen. Es kann mit wenig Aufwand ein hoher Ertrag erzielt werden.

Spekulation, die im Trend liegt

Beim Traden handeln die Kunden innerhalb eines kurzfristigen Kaufes und Verkaufes. Es geht um Finanzinstrumente (Wertpapiere, Währungen, Rohstoff-Zertifikate). Auch das CFD-Trading liegt im Trend (Contract of diverence). Hier geht es um Differenzkontrakte. Das Traden ist immer das Gegenteil von Investitionen, die langfristig geplant sind. Das Ziel des Traders liegt auf der Hand: Wenig Aufwand und in kurzer Zeit viel Geld verdienen. Allerdings sollte sich der Interessierte bewusst machen, dass es dennoch um Spekulationen geht. Es wird versucht, die Marktentwicklung vorherzusagen und dadurch Vorteile auszuschöpfen. Es geht um Unternehmensanteile und darum, an Entwicklungen langfristig teilzuhaben. So kauft der Trader auch Aktien und nach dem Kursanstieg verkauft er sie schnell wieder. Das Handeln in einem Tag wird auch "Intraday-Handel" genannt. Der Gewinn des Traders liegt in der Wertdifferenz minus der Transaktionskosten (z. B. Brokergebühr).

Fazit:

Der Börsenhandel von zu Hause vom PC aus liegt im Trend und ist für jedermann, ohne große Vorkenntnisse, möglich. Das Traden erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Ob Derivate, Aktien, Öl, Baumwolle oder Gold: Innerhalb von kurzer Zeit wird gekauft und wieder verkauft und Gewinne erzielt.