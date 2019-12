Altersvorsorge: Welche Anlage ist sinnvoll für Studierende?

Umfrage von Swiss Life Select: Vorsorge bei Studenten meist kein Thema

Als Weckruf ein kurzer Blick auf diese Zahlen: Momentan bekommen Rentner im Schnitt rund 48 Prozent ihres letzten Gehalts ausgezahlt. Bis 2030 wird die Rentenauszahlung voraussichtlich auf 43 Prozent sinken. Und ob diese Untergrenze dann tatsächlich – wie von der Politik versprochen – gehalten werden kann, ist fraglich.

Dennoch ergab eine Umfrage des Finanzberatungsunternehmens Swiss Life Select : Für die meisten Studenten in Deutschland ist Altersvorsorge kein Thema. 55 Prozent der Befragten erklärten, nicht gut für ihre Zukunft vorzusorgen. Und von denen, die das doch tun, packt mehr als jeder Zweite sein Geld aufs Sparbuch oder Tagesgeldkonto – trotz gegen null tendierender Mini-Zinsen.

Eine Lebens- oder Rentenversicherung hat dagegen nur jeder Zehnte der Befragten. Ähnlich niedrige Werte ergaben sich für Aktien und Investmentfonds. „Dabei sind solche Anlageformen langfristig deutlich lukrativer als Sparbuch oder Tagesgeld“, so Dr. Günther Blaich, ehem. Geschäftsführer von Swiss Life Select.

Tipp: Möglichst früh mit Vorsorge starten

Welche Vorsorgeform ist also für Studenten sinnvoll? Fakt ist: Je früher die private Altersvorsorge einsetzt, umso besser ist man später abgesichert. Als erstes sollte dabei immer die Überlegung stehen: Wie viel Geld kann ich monatlich für die Vorsorge entbehren? Schon Beträge um die 50 Euro summieren sich über die Jahre gesehen. Wenig Sinn hat es allerdings, dazu regelmäßig sein Girokonto zu überziehen und hohe Dispozinsen zahlen zu müssen. Also: Nur so viel Euro monatlich in die Altersvorsorge stecken, wie man sich problemlos leisten kann.

Möglichkeiten zur privaten Vorsorge gibt es viele. Zu den beliebtesten Anlageformen zählen noch immer Lebensversicherungen, wenn sie auch unter den derzeit niedrigen Zinsen leiden . Gleiches gilt für Bausparverträge. Sie helfen beim Erwerb von Wohneigentum – was viele Anleger für die beste Absicherung im letzten Lebensabschnitt halten. Mit Sparplänen lässt sich im Laufe der Zeit ein kleines Vermögen ansammeln. Monatliche Raten können zum Beispiel in Aktienfonds investiert werden. Bei einem langfristigen Investment lassen sich Kursschwankungen „aussitzen“ (wenngleich bei Aktien immer das Risiko von Kursverlusten besteht).

Ist Riester für Studenten sinnvoll?

Bei allen Anlageformen sollte man darauf achten, dass die Beitragshöhe flexibel gestaltet werden kann, gerade wenn man noch nicht über ein regelmäßiges Einkommen verfügt. Für manche Studenten ist zur Altersvorsorge auch die Riester-Rente sinnvoll. Hier gibt es lukrative Zuschüsse vom Staat. Wer einen solchen Vertrag bis zum 25. Lebensjahr abschließt, bekommt einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 200 Euro. Fortan schießt der Staat jedes Jahr 175 Euro zu.

Die Riester-Förderung erhält allerdings nur, wer rentenversicherungspflichtig beschäftigt ist. Viele Studenten lassen sich aber in den beliebten Minijobs von der Rentenversicherungspflicht befreien. Mehr Sinn ergibt Riester daher für Studierende, die monatlich mehr als 450 Euro verdienen – etwa in dualen Studiengängen oder bei Fernstudierenden.