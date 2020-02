Aktienhandel: Wie der Einstieg gelingen kann

Der Aktienhandel stellt dabei einen großen Bereich dar und wird häufig als interessante Alternativmöglichkeit empfohlen. Doch wie können Anleger in den Markt einsteigen?

Der einfache Weg: Aktienfonds und ETFs

Die einfachste Variante stellen tatsächlich Aktienfonds und sogenannte ETFs (Exchange Traded Funds) dar. Bei Letzteren handelt es sich um börsengehandelte Fonds, die heute in vielen Fällen die Wertentwicklung bestimmter Indizes abbilden. Die großen Vorteile dieser Optionen liegen auf der Hand:

- Experten kümmern sich um die Auswahl der Aktien (aktiv gemanagte Aktienfonds)

- Es gibt Fonds in verschiedenen Risikostufen (aktiv gemanagte Aktienfonds)

- Breit gestreutes Risiko (vor allem ETFs)

- Rendite basiert auf einem großen Teil des Marktes (ETFs auf Basis großer Indizes wie MSCI World)

Wer als Anleger also nur wenig Zeit in seine Geldanlageoptionen investieren möchte, aber trotzdem von der Wertentwicklung profitieren will, liegt mit Aktienfonds und ETFs genau richtig. Letztere haben zudem den Vorteil, dass sie nicht aktiv gemanagt werden müssen und somit nur sehr geringe Gebühren mit sich bringen.

Selbst aktiv Aktien kaufen: Für Anleger mit Leidenschaft

Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, kann natürlich auch selbst aktiv mit dem Aktienhandel beginnen. In diesem Zusammenhang ist es allerdings erforderlich, sich vorher genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dabei sind vor allem folgende Aspekte wichtig :

- Wie funktioniert Aktienhandel genau?

- Was sind Dividenden und wie funktioniert die Ausschüttung?

- Welche Anlagestrategien existieren? (z.B. Buy & Hold, Value-Strategie oder Trendfolge)

- Wie lässt sich der Wert eines Unternehmens anhand von Bilanzkennzahlen erkennen?

- Was ist die technische Analyse und wie funktioniert diese?

- Welche Ziele verfolge ich mit der Aktienanlage?

- Wie stehe ich persönlich zum Risiko?

Wer erste Erkenntnisse in diesen Bereichen erlangt hat, kann sich letztlich einen strategischen Ansatz heraussuchen und diesen an seine persönlichen Rahmenbedingungen anpassen. Im nächsten Schritt geht es darum, erste Erfahrungen zu sammeln.

Ein gutes Depotkonto ist Pflicht

Für den Einstieg benötigen Anleger jedoch immer ein Depotkonto. Dieses bildet den Zugang zu den Handelsplätzen und stellt zudem eine entsprechende Handelsplattform zur Verfügung. Gerade Anfänger sollten dabei auf möglichst niedrige Gebühren achten , da hohe Kosten die effektive Rendite auffressen. Der Broker Trade Republic stellt hier aktuell gute Möglichkeiten zur Verfügung: So kostet eine Order immer nur 1 Euro und das Entgelt für den Handelsplatz ist bereits inklusive. Leider beschränkt sich der mögliche Handelsplatz aktuell noch auf Lang & Schwarz Exchange bei der Börse Hamburg. Aber Trade Republic zeigt, wie sich auch dieses Thema neu denken lässt.

Ferner ist eine niedrige Mindesteinzahlung sinnvoll, weil die wenigsten Anleger gleich zu Beginn mit großen Summen einsteigen möchten.

Weitere wichtige Merkmale beinhalten:

- Auswahl an möglichen Wertpapieren (Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen)

- Sparpläne und die damit verbundenen Gebühren

- Mögliche Handelsplätze

- Mögliche Orderzusätze

- Regulierung und Sicherheitsmerkmale

- Demokonto (mit „Spielgeld“ zum Üben)

Der Weg zu den Aktien ist einfacher als gedacht

Sparer müssen sich heute nicht mehr zwingend mit Niedrigzinsen oder gar Negativzinsen herumschlagen, denn es gibt durchaus interessante Alternativen. Gerade der Aktienmarkt stellt mit Aktienfonds und ETFs auch Möglichkeiten für Anleger bereit, die keine Energie oder Zeit haben, sich intensiv mit dem Aktienhandel auseinanderzusetzen. Über einen ETF-Sparplan lässt sich einfach monatlich eine bestimmte Summe investieren, um so an der allgemeinen Entwicklung am Aktienmarkt teilhaben zu können. Mittel- bis langfristig sind beispielsweise auf DAX-Basis Renditen von 7-8% pro Jahr (Durchschnitt der letzten 15 Jahre) möglich. Wer zudem selbst aktiv einsteigen möchte, muss zwar mehr Zeit investieren, kann dafür aber im Zweifel auch noch höhere Renditen erwirtschaften. Dabei ist es jedoch wichtig, auch die Risiken im Blick zu behalten und das eigene Kapital auf verschiedene Anlagemöglichkeiten zu verteilen.