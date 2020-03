Diese Kryptowährungen lohnen sich in den kommenden Monaten besonders

Mit Bitcoin können Trader wenig falsch machen

Trotz sämtlicher Diskussionen über die Skalierbarkeit und den wirklichen Nutzen hält sich nach über elf Jahren noch immer eine Währung unantastbar an der Spitze: Bitcoin (BTC). Die Digitalwährung hält seit langer Zeit einen Marktanteil von über 60 %, gemessen an der Marktkapitalisierung. Derzeit liegt die Bitcoin-Dominanz sogar bei über 65 %. Über die letzten drei Monate hinweg stieg der BTC-Kurs solide an, ehe es ab Ende Februar recht rapide nach unten ging. Doch allzu lange verharrte die Kryptowährung nicht am Tiefpunkt von 4.619,66 US-Dollar am 16. März. Stattdessen erholte sich der Preis für einen Bitcoin fast ebenso schnell, wie er zuvor gefallen war. Schon am 20. März war die Währung wieder 6.817,85 US-Dollar wert. Während sich also die Preise herkömmlicher Aktien meist weiterhin im freien Fall befinden, ist die dezentrale Kryptowährung ein Hoffnungsschimmer für Spekulanten.

Wer aktuell Kryptowährungen kaufen möchte, findet in Bitcoin eine Option vor, die sich also meist lohnt. Neben Bitcoin haben sich noch einige weitere Namen in der Welt der Digitalwährungen etabliert. Diese können grundsätzlich ebenfalls ein Investment wert sein. Seit vielen Jahren die Nummer 2 stellt Ethereum (ETH) dar. Ethereum ist vor allem deshalb so beliebt, da es eine Plattform für viele weitere Tokens bereitstellt. Entwickler nutzen die Blockchain-Technologie gerne, um ihre eigenen Produkte voranzutreiben, sei es in der Finanz-, Gaming- oder anderen Branche. Die Wertentwicklung von ETH lief zuletzt ähnlich zu Bitcoin ab. Am 16. März erreichte ETH mit 106,28 US-Dollar seinen Tiefpunkt, während ein Coin vier Tage später schon wieder 147,02 US-Dollar wert war.

Tether erreicht das höchste Handelsvolumen

Neben den zwei bekanntesten Kryptowährungen befindet sich ein anderer Coin an der Spitze, wenn es um das Handelsvolumen geht. Innerhalb des letzten Monats wurden fast 1,61 Billionen US-Dollar Tether gehandelt. Auch innerhalb anderer Zeiträume (sieben Tage, ein Tag) lag Tether deutlich vor Bitcoin (1,26 Billionen US-Dollar in den letzten 30 Tagen). Doch was macht Tether (USDT) zu einem so beliebten Investmentziel? Es handelt sich, wie schon am Kürzel erkenntlich ist, um eine Währung, die den Kurs des US-Dollars widerspiegelt . Damit wird USDT zu einem sogenannten Stablecoin, der wie digitale Dollar genutzt werden kann. Tether wandelt Fiatgeld in digitale Coins um und legt den Wert damit dem US-Dollar entsprechend fest. Im Übrigen folgte die Währung dem oben genannten Prinzip und wurde auf der Ethereum-Blockchain kreiert.

Es lohnt sich deshalb aktuell, vor allem auf preisgebundene Kryptowährungen zu blicken, die von den Investoren mehr als andere geschätzt werden. Auch in Münster ist es problemlos möglich, zum Beispiel in Tether zu investieren. Sollte nach wie vor die Skepsis überwiegen, ist Bitcoin eine Alternative, die seit Jahren Krisen übersteht und Investoren belohnt.