Die Investitionen während der aktuellen Situation überdenken

In Europa sind weiterhin Italien und Spanien besonders hart betroffen, was in diesen beiden Ländern nicht nur für die Zahl der Infektionen gilt, sondern in besonderem Maße auch für die Todeszahlen durch den neuen Virus. In Deutschland gibt es inzwischen zwar ebenfalls schon über 100.000 Infektionen, aber mit rund 1.500 Sterbefällen ist die Zahl verglichen mit anderen Ländern erfreulicherweise relativ niedrig. Besonders interessant sind für viele Leute vor allem auch die regionalen Zahlen, die man an dieser Stelle nachlesen kann . Um eine zu starke und vor allem zu schnelle weitere Verbreitung des Virus zu verhindern, hat sich die Bundesregierung zu harten Einschnitten und Einschränkungen für die Bevölkerung entschieden.

Geldanlage in der Corona-Krise

In der aktuellen Situation gilt es, über die Möglichkeiten zur Geldanlage neu nachzudenken. Schließlich haben auch große Unternehmen enorm unter der Corona-Krise zu leiden. Das führte bereits dazu, dass die Aktien von einem Großteil der an den Börsen gelisteten Unternehmen enorme Kurseinbrüche hinnehmen mussten. Aber trotz aller negativen Kursbewegungen sind Aktien weiter eine interessante Geldanlage , wenn man an eine langfristige Geldanlage denkt. Historisch betrachtet ist außerdem Gold gerade in Krisenzeiten immer ein attraktives Anlageprodukt gewesen. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in dieser Zeit nicht anders sein. Grundsätzlich gilt es, trotz der Corona–Krise nicht das Alter aus den Augen zu verlieren und wenn möglich auch in schwierigen Zeiten soweit möglich für das Rentenalter vorzusorgen. Grundsätzlich ist es aber am Wichtigsten, dass man trotz aller Schwierigkeiten und Probleme versucht positiv zu bleiben und immer den Blick auf die aktuellen Aufgaben richtet und den Blick für die Zukunft nicht verliert.

Wirtschaftliche Folgen durch Corona-Krise werden immens sein

Aktuell geht es der Regierung in erster Linie um die erfolgreiche Bekämpfung des Corona-Virus und aus diesem Grund gilt in Deutschland eine Ausgangsbeschränkung und ein Kontaktverbot. Dadurch haben abgesehen von den Lebensmittelmärkten fast alle Geschäfte geschlossen und auch andere Einrichtungen wie zum Beispiel Kinos, Theater und Konzerthallen haben geschlossen. Viele Menschen mussten bereits in Kurzarbeit gehen und eine große Zahl an Einzelselbstständigen und Firmen kämpft bereits jetzt um das Überleben. In einer solch schwierigen Situation gilt es natürlich auch geplante zukünftige Investitionen zu überdenken. Schließlich muss man sich genau überlegen, was man sich aufgrund der schweren wirtschaftlichen Situation noch leisten kann. War zum Beispiel die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges angedacht, gibt es aktuell günstige Möglichkeiten ein Auto auch ohne Anzahlung günstig zu leasen. Das hat in dem Fall den Vorteil, dass man nicht eine höhere Summe auf den Tisch legen muss, die man in Zeiten von Corona wahrscheinlich deutlich für andere

Herausforderungen deutlich besser gebrauchen kann. Eine große Zahl von Arbeitnehmern musste bereits in Kurzarbeit gehen und es bleibt abzuwarten, wie viele durch die Corona-Krise doch noch in Arbeitslosigkeit geraten.