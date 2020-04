Die Bundesregierung plant weitere Corona-Hilfen

Die Mitglieder der Bundesregierung saßen bis spät in die Nacht zusammen, was darauf hindeutet, dass man sich längst nicht in allen Bereichen auf Anhieb einig gewesen ist. Unterm Strich konnte sich die Regierung aber auf eine ganze Reihe von zusätzlichen Maßnahmen einigen und weitere Corona-Hilfen auf den Weg bringen. Dabei soll es zum Beispiel zusätzliche finanzielle Hilfen für Arbeitnehmer, Schulen, Gastronomiebetriebe und Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen geben. Privatleute mit kurzfristigen Geldsorgen können entspannt etwas Geld leihen , um eine schwierige Phase damit leichter zu überbrücken.

Die Koalition beschließt Erhöhung des Kurzarbeitergeldes

Ein wichtiges Mittel für die Abfederung der Folgen durch die Corona-Krise für Unternehmen und Arbeitnehmer ist bereits seit Ausbruch des Corona-Virus das Kurzarbeitergeld. Bisher gab es an dieser Stelle durch die Arbeitsagentur ein Kurzarbeitergeld in Höhe von 60 Prozent für kinderlose Beschäftigte und für Angestellte mit Kindern ein Kurzarbeitergeld in Höhe von 67 Prozent des Nettoeinkommens. In einigen Branchen sehen geltende Tarifverträge vor, dass das Kurzarbeitergeld durch die Unternehmen auf nahezu 100 Prozent aufgestockt wird. Das gilt jedoch längst nicht in allen betroffenen Branchen. Aus diesem Grund hat die Koalition nun beschlossen, dass das Kurzarbeitergeld unter bestimmten Umständen ab dem vierten Monat auf zeitweise 70 Prozent beziehungsweise 77 Prozent angehoben werden soll. Bei einem Bezug von mindestens sieben Monaten gelten dann noch einmal höhere Werte von 80 Prozent und 87 Prozent für die betroffenen Haushalte. Diese Maßnahmen sollen maximal bis Ende dieses Jahres gelten.

Bezug von Arbeitslosengeld wird verlängert

Durch die geltenden Beschränkungen ist das Wirtschaftsleben in Deutschland weitestgehend zum Erliegen gekommen. Bei zahlreichen Firmen sind Aufträge und damit verbunden die Umsätze massiv eingebrochen. Das wirkt sich natürlich auch auf den Arbeitsmarkt negativ aus. Aus diesem Grund beschloss die Bundesregierung das Arbeitslosengeld I um drei Monate zu verlängern, und zwar bei Arbeitslosen, wo der Anspruch im Zeitraum von Anfang Mai bis Ende Dezember dieses Jahres enden würde. Dadurch können betroffene Personen drei Monate länger auf ein entsprechendes Arbeitslosengeld zählen. Das Arbeitslosengeld I liegt weiter bei 60 Prozent des letzten Nettoeinkommens und steigt bei Arbeitslosen mit Kindern auf 67 Prozent.

Die Gastronomie bekommt Steuerhilfen

Besonders schwer betroffen von der Corona-Krise ist zweifellos die Gastronomiebranche. Den Gastronomiebetrieben bricht durch die angeordneten Schließungen ein großer Teil der Einnahmen weg. Aus diesem Grund hat die Regierung beschlossen, dass es für die betroffenen Betriebe Steuererleichterungen geben soll. Das führt ab Anfang Juli zu einer Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen auf einen ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent. Diese Senkung soll zunächst bis Ende Juni 2021 für die Gastronomiebetriebe gelten. Bisher wurden Speisen, die beispielsweise in einer Bar, einem Café oder im Restaurant verzehrt wurden mit einer Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent belegt. Lediglich bei Gerichten, die der Gast mitnimmt, galt bislang der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent. Diese Regelung wird nun angepasst, sodass die Gastronomen für den festgelegten Zeitraum generell von der ermäßigten Mehrwertsteuer profitieren. Trotz aller Maßnahmen erwarten Insolvenzverwalter eine Pleitewelle , und zwar nicht nur in der Gastronomie.