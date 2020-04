Der sichere Start in den Aktienhandel - 5 Schritte zum Erfolg

Um besonders beim Kauf von Aktien ein guten Einstieg zu erlangen, ist wichtig, dass diverse Richtlinien eingehalten werden. Es ist einfach, hier und da ein paar Aktien zusammen zu tragen, diese auf ein Depot zu packen und zu warten, was sich daraus entwickelt. In der Regel nichts Gutes, da ein spontaner Aktienkauf nicht empfehlenswert ist. Wir möchten 5 Tipps geben, die als erste Schritte auf dem Weg zum Erfolg notwendig sind.

1. Schritt: Was soll gehandelt werden?

Zuerst müssen Sie sich überlegen, welche Aktien Sie handeln wollen. Entscheiden Sie sich für Aktien, über diese Sie sich im Vorfeld informiert haben. Es geht nicht darum, besonders große Namen zu handeln. Es geht darum, Aktien zu finden, die eine positive Entwicklung besitzen. Die perspektivisch betrachtet auch in ein paar Jahren noch eine gute Wahl sind und dich sich permanent weiter entwickeln.

2. Schritt: Die bunte Mischung

Wichtig ist zudem, dass Sie nicht ausschließlich Aktien von einem einzigen Unternehmen kaufen. Es ist wichtig, dass eine gute Durchmischung des Aktiendepots gegeben ist. Je vielfältiger das Aktiendepot ist, umso geringer auch die Verluste und umso höher die Gewinne. Das bedeutet auch, dass Sie nicht nur Aktien von einer Branche nutzen, sondern dass auch hier eine gute Durchmischung stattfindet. Je mehr Abwechslung Sie in ihr Depot bringen, umso besser ist das für Ihre Rendite.

3. Schritt: Depot eröffnen

Ohne Aktiendepot können keine Aktien gehandelt werden. Die Auswahl des Depots ist nicht immer einfach. Wertpapierdepots für Privatanleger und Kleininvestoren ist am besten geeignet. Zudem geht es darum zu schauen, wie der Handel gestaltet werden soll. Denn die Gebühren und Kosten für das Depot orientieren sich daran.

Ein Aktiendepot, welches eine monatliche feste Gebühr hat, ist dann besonders gut geeignet, wenn viel gehandelt wird. Wenn Sie also mehrmals am Tag oder in der Woche Aktien kaufen oder verkaufen. Je mehr Aktion, umso wichtiger die feste monatliche Gebühr, um die Kosten gering zu halten.

Ein Depot mit einer Gebühr pro Trade ist dann empfehlenswert, wenn nicht viel gehandelt wird und wenn die Aktien lange auf dem Depot liegen. Dann wäre eine monatliche Gebühr auf lange Sicht zu teuer.

4. Schritt: Nur Geld einsetzen, dass zur freien Verfügung steht

Für den Aktienhandel darf kein Geld genutzt werden, das über Kredite oder ähnliche Dinge zur Verfügung gestellt wird. Da immer davon ausgegangen werden muss, dass es Verluste gibt, ist wichtig, dass das zur Verfügung gestellte Geld auch wirklich zur Verfügung steht und nicht anderweitig benötigt wird. Besonders Laien müssen darauf achten, dass sie sich für den Aktienhandel nicht verschulden

5. Schritt: Lernen, lernen und nochmals lernen

Der Handel mit Aktien ist recht kompliziert. Er ist vielschichtig und verlangt vom Anleger, dass er sich darum kümmert. Wenn Sie erfolgreich mit Aktien handeln wollen, müssen Sie sich für die Aktien interessieren. Sie müssen schauen, wie sich die Unternehmen entwickeln, ob Handlungsbedarf besteht oder ob Sie ihr Depot einfach so laufen lassen können. Je näher Sie am Geschehen dran sind, umso besser die Gewinne für Sie. Seien Sie daher im eigenen Interesse immer bemüht, Ihren Handel mit Aktien zu kontrollieren und zu begleiten.