Wohnung mieten: diese 5 Fragen sind vorher zu klären

Frage 1: Welche Voraussetzungen sind für die Wohnungsmiete zu erfüllen?

Eine Wohnung kann grundsätzlich nur von volljährigen Personen gemietet werden. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der Eltern erforderlich, da diese noch das Aufenthaltsbestimmungsrecht haben und für die Jugendlichen verantwortlich sind. Auch der Mietvertrag ist in diesem Fall nur gültig, wenn die Eltern ihn mit unterschreiben.

Ebenso eine Voraussetzung ist das geregelte Einkommen. Ob nun eine staatliche Unterstützung oder monatliches Gehalt: die Miete muss bedient werden. Viele Wohnungsbaugesellschaften oder Vermieter verlangen deshalb ein Nachweis des Einkommens und bevorzugen Interessenten mit einem festen Anstellungsverhältnis. Zudem ist oft nachzuweisen, dass keine Mietrückstände aus dem alten Wohnsitz bestehen.

Frage 2: Wie viel Einkommen genügt, um eine Wohnung zu mieten?

Die Miete beansprucht einen großen Teil der monatlichen Einkünfte. Dieser finanzielle Spielraum wird von angehenden Mietern gern unterschätzt und endet langfristig sogar in einer Schuldenfalle. Um einer solchen Situation vorzubeugen, genügt eine realistische Einschätzung des Einkommens und des verfügbaren Budgets. Allerdings kann keine allgemeingültige Aussage für jeden Mieter getroffen werden. Schließlich nehmen Wohnungsgröße, Lebensunterhalt und auch der Wohnort Einfluss auf diesen Bereich.

Für die Berechnung sind vom Nettogehalt zunächst die Lebensunterhaltungskosten abzuziehen. Wer hier keinen Überblick hat, sollte über 1-2 Monate hinweg alle laufenden Kosten notieren. Dazu gehören Lebensmittel, Telefon, Internet und Freizeitaktivitäten. Ebenso sind 10 bis 30 % als Sparquote gedacht, die im Monat beiseitegelegt werden kann. Hinzu kommt ein individueller Puffer für unerwartete Ausgaben. Der nun übrig bleibende Betrag steht theoretisch für die Kaltmiete und die Betriebskosten der Wohnung zur Verfügung.

Hinweis: Im Idealfall kostet die Warmmiete nicht mehr als ein Drittel des monatlichen Einkommens.

Frage 3: Sollte besser ein Makler beauftragt werden?

Die richtige Wohnung scheint nach langer Suche förmlich die Nadel im Heuhaufen zu sein. Je nach Stadtgebiet und Region kann es also helfen, einen professionellen Makler zu kontaktieren. Er überzeugt mit Ortskenntnissen und wartet mit exklusiven Wohnungsangeboten.

Eine andere Möglichkeit ist es, direkt auf den Online-Auftritten der Vermieter zu suchen. Hausverwalter wie GCP bieten umfangreiche Detailansichten ihres Wohnungsbestandes. Der direkte Kontakt ist mancherorts förmlich der Schlüssel zur neuen Wohnung . GCP ist Ansprechpartner für Wohnungen in ganz Deutschland. Das Unternehmen pflegt ein kompetentes Verhältnis zum Mieter und ist im Servicebüro vor Ort sowie telefonisch erreichbar. Ebenso ein Vorteil: die virtuelle Besichtigung der neuen Wohnung über die eigene Mieter-App.

Foto: Photo by Parker Gibbons on Unsplash

Frage 4: Sind alle Unterlagen für die Wohnung vollständig?

Oftmals grenzt die Wohnungsbesichtigung einem Bewerbungsverfahren. Mehrere Interessenten stürzen sich auf ein Objekt und wollen den Vermieter mit ihren Vorteilen überzeugen. Folgende Unterlagen sind wirklich nötig und sollten zu einem ersten Termin direkt mitgenommen werden:

Personalausweis

Der Personalausweis dient zur Identifikation der eigenen Person und bestätigt die ernsten Absichten. Allerdings sollte dieser noch gültig sein . Mietnomaden hingegen sind meist nicht bei den zuständigen Behörden gemeldet und fliegen ohne Dokument schnell auf.

Selbstauskunft

Die Selbstauskunft ist ein vorgefertigtes Formular, das vom Mieter ausgefüllt werden muss. Es gibt keine gesetzliche Vorlage für dieses Dokument und dennoch wird es häufig von Vermietern verlangt. Es beinhaltet Informationen über den Familienstand, die Anzahl der Kinder, Haustiere, gespielte Musikinstrumente und natürlich das Einkommen. Unzulässige Fragen betreffen die Familienplanung, die Nationalität oder die sexuelle Orientierung.

Einkommensnachweis

Obwohl in der Selbstauskunft schon Angaben über das Einkommen und den Beruf stehen, sollte ein genauer Nachweis erfolgen. Dieser kann über eine Gehaltsabrechnung, eine Kopie der Gehaltseingänge oder einen Arbeitsvertrag stattfinden. Somit erhält der Vermieter die Sicherheit, dass tatsächlich die anfallende Miete gezahlt werden kann.

Schufa-Auskunft

Die Zuverlässigkeit des potenziellen Mieters wird gern über eine Schufa-Auskunft geprüft. Hier ist der Score-Wert hinterlegt, der die Zahlungsmoral einer Person bestätigt. Die gültige Auskunft muss dabei nicht zur ersten Besichtigung mitgenommen werden und kann per Unterschrift auch später noch vom Vermieter angefordert werden. Eigeninitiative zeugt jedoch immer von Interesse und Seriosität.

Bescheinigung vom Vormieter

Hierbei handelt es sich um die sogenannte Mietschuldenfreiheitsbescheinigung. Sie wird vom bisherigen Vermieter ausgestellt und bestätigt, dass aktuell keine Mietschulden bestehen. Allerdings stellen manche Eigentümer den Beleg nicht aus, bis das Mietverhältnis beendet ist. Wer keine Bescheinigung vorlegen kann, sollte seine Zuverlässigkeit mittels Kontoauszügen belegen.

Mietbürgschaft

Eine Bürgschaft ist immer dann sinnvoll, wenn der zukünftige Mieter nicht genug eigene Sicherheiten mitbringt. Das kann bei Auszubildenden oder Studenten der Fall sein, die noch kein stabiles Einkommen besitzen. Mit der Bürgschaft der Eltern sind dann auch diese Mieter ein kalkulierbares Risiko.

Frage 5: Ziehen weitere Personen oder Haustiere mit in die Wohnung ein?

Was in der Selbstauskunft anzugeben ist, sollte sich jeder Mieter vorher durch den Kopf gehen lassen. Läuft der Mietvertrag nur auf eine Person oder ziehen weitere Mieter mit ein? Dann ist eine höhere Sicherheit gegeben und beide Parteien stehen später mit Mietvertrag. Außerdem sind Haustiere nicht in jeder Immobilie erlaubt. Die Hausordnung klärt konkret, ob Tiere gehalten werden dürfen und in welcher Form. Diese Überlegung ist für ein langfristiges Mietverhältnis schon vorher zu treffen. Wer Haustiere plant, sollte sich diese Chance nicht nur eine Einschränkung im Mietvertrag verbauen.