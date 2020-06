Der optimale Weg, um Geld zuverlässig zu vermehren

Seit Corona haben viele Menschen mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Zwar sind die Zahlen der Corona-Infektionen rückläufig – ganz vom Tisch ist die Sache jedoch noch nicht. So waren es vor Kurzem noch drei aktive Corona-Infektionen in Coesfeld. Mit den Einschränkungen aufgrund des Virus ist es für nicht gerade wenige finanziell noch einmal enger geworden. Teilzeit, verminderte Bezüge, Kündigung. Faktoren, die es einem nicht gerade einfacher machen, den Lebensunterhalt zu bestreiten.

Eine Möglichkeit, um einen kurzzeitigen finanziellen Engpass zu umschiffen, ist das Geld leihen. Über das Internetportal mit dem Kreditvergleich kann heute schnell, unkompliziert und zuverlässig die günstigste Option gefunden werden, einen Kredit über die Wunschsumme aufzunehmen. Die Zuteilung funktioniert zudem sicher und schnell. Für kurzfristige oder dringende Angelegenheiten kann ein Kredit also eine Hilfe sein. Die Einstellung und die grundlegende Problematik hingegen ändert sich hierdurch nicht.

Wichtig ist, sich mit dem Thema Geld und der persönlichen Einstellung diesem gegenüber auseinanderzusetzen. Denn für viele ist es rein Mittel zum Zweck. Somit wird das, was „reinkommt“ auch wieder ausgegeben. Das ist im Übrigen der ursprüngliche Gedanke hinter dem Geld. Schließlich ist es ein Tauschmittel und sollte somit ständig im Umlauf sein. Dennoch ist es in der heutigen Wirtschaft nötig, Geld zu sparen. Das kann auf vielfältige Weise geschehen:

Monatlichen Betrag auf ein (Spar-)Konto überweisen

jährlich Versicherungs-, Mobilfunk-, Energieverträge prüfen und gegebenenfalls wechseln

zielgerichtet im Haushalt sparen

unter dem persönlichen Anspruch leben

zusätzliche Arbeit etwa über das Internet

Ausgaben auf die Wertigkeit im Kontext der Zukunftsplanung prüfen

Generell macht auch „Kleinvieh Mist“. Das bedeutet, dass selbst zehn Euro im Monat im Jahr 120 Euro ergeben, der Mobilfunkvertrag, der fünf Euro weniger kostet pro Jahr auch 60 Euro spart oder der Einkauf im Discounter deutlich günstiger ist, als der in einer hochwertigeren Handelskette.

Zu Beginn gilt es dabei jedoch die Aufmerksamkeit auf das wirklich Wichtige zu legen. Denn wer Geld vermehren will, der muss knallhart mit sich selbst ins Gericht gehen und prüfen, ob er das überhaupt möchte. So geht bei einem Raucher, der ständig knapp bei Kasse ist, das Geld meist in den täglich konsumierten Zigaretten in Rauch auf. Andere kaufen sich jeden Tag in der Arbeit eine Brotzeit, was bei nur zwei Euro am Tag und fünf Tagen Arbeit in der Woche, auf das Jahr gerechnet schnell ein kleines Vermögen wird.

Wer mit den vorangegangenen Stichpunkten sparen möchte, der muss auch willig sein, sein bisheriges Verhalten zu ändern. Das betrifft ebenfalls den ausgeübten Beruf. Bietet dieser nicht genug, können sich Alternativen gesucht werden. Ob das ein weiteres Angestelltenverhältnis ist oder doch eher die Arbeit als selbstständiger Online-Assistent ist jedem freilich selbst überlassen. Möglichkeiten gibt es immer – die Frage ist allerdings, ob man diese auch in Erwägung ziehen möchte.