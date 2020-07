Investieren in Zeiten von Corona

Viele Investoren, egal ob privat oder geschäftlich, fühlten sich mit der Situation überfordert und auch heute ist der Virus noch immer präsent und stellt ein Risiko dar. Die meisten Kurse haben sich wieder beruhigt und fallen zumindest nicht mehr so stark wie vor einigen Monaten. Von einem Aufschwung der Wirtschaft ist aber noch immer abzusehen.

Mehr dazu können Sie in diesem Artikel lesen. Hier erfahren Sie mehr darüber, warum die Sicherheit am Aktienmarkt noch immer nicht gewährt ist.

Natürlich gibt es immer einige Anleger, die von solchen Krisen profitieren können. Das Risiko, in Anlagen und Aktien zu investieren, ist in Zeiten der Pandemien riskanter und deshalb erfahren Sie hier, was zu beachten gilt und was Sie in dieser Zeit tun können.

Die Aktienmärkte verbessern sich wieder

Wie bereits vorher besprochen stabilisiert sich die Situation wieder einigermaßen. Waren vor 1 – 2 Monaten noch die meisten Geschäfte geschlossen, sieht die Situation heute wieder besser aus. Viele Unternehmen können wieder ins halbwegs alltägliche Geschäftsleben zurückkehren und wieder Gewinne machen. Auch bei den Kurswerten verzeichnet man auch wieder einige Steigungen.

Aber kann dies wirklich beständig bleiben? Denn in den Nachrichten hört man immer wieder Nachrichten von einer „Zweiten Welle“. Natürlich hängt der weitere Verlauf der Aktienkurse stark von dem Verlauf der Pandemie ab. Denn es gibt immer wieder positive Nachrichten, die auf eine Verbesserung der Infektionszahlen hindeuten, aber auch negative Nachrichten, von mehreren Todesfällen und Clustern von Infektionen.

Was bedeutet dies nun für Sie als Anleger? Ganz genau kann niemand sagen, wie sich die Märkte aktuell entwickeln werden. Die meisten Märkte sind noch immer stark schwankend und es ist nicht auszuschließen, dass einige Rückschläge in den nächsten Monaten noch möglich sind. Was sollten Sie also in dieser Zeit machen?

Portfolios überarbeiten

Ein wichtiger Schritt, den Sie in dieser Zeit tun können, ist Ihr Anlagen Portfolio zu überarbeiten. Setzen Sie sich genau mit der Zusammensetzung auseinander und analysieren Sie die einzelnen Wertpapiere, Aktien und Anlagen genau. Welche Sektoren sind am stärksten von der Krise betroffen? Wo können Sie besser investieren?

Gerade in dieser Zeit sollten Sie Anlagen verkaufen, wenn deren weiteren Verlauf in der Krise unsicher ist. Denn es ist besser, früher auszusteigen und einen kleineren Verlust zu akzeptieren. Analysieren Sie genau Aktienkurse, die vielversprechend ist.

Allerdings sollten Sie nicht sofort aus Angst Ihr ganzes Portfolio verkaufen. Zwar werden sich in dieser Zeit die meisten Kurse nicht gerade positiv entwickeln, dennoch wird sich die Wirtschaft wieder auffangen und das Wachstum aufschließen. Was Sie in dieser Zeit jedoch machen können, ist das Risiko der Anlagen zu analysieren und von risikoreich zu risikoarm zu wechseln. Zwar ist damit eine geringere Rendite möglich, aber dafür werden die Verluste geringer sein und Sie können Ihr Portfolio beibehalten.

Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie Sie neben Investments auch auf anderen Wegen Geld vermehren können, ohne ein großes Risiko einzugehen, können Sie sich diesen Artikel durchlesen. Der Artikel zeigt dir, wie du besser sparen kannst, Fixkosten einsparst und dein Einkommen erhöhen kannst, einfach und unkompliziert.

Nachrichten im Blick behalten

Wenn Sie jedoch Ihr Portfolio überarbeiten möchten oder in neue risikoärmere Anlagen investieren möchten, empfiehlt es sich immer, auf dem aktuellsten Stand zu bleiben. Wo verändern sich gerade die Kurse am stärksten? Wie steht es mit den Auswirkungen der Pandemie auf die verschiedenen Branchen? Dabei ist es wichtig, dass Sie auf eine News Webseite oder Zeitung setzen, der Sie auch vertrauen können und bei der Sie wissen, dass diese aktuelle und relevante Informationen veröffentlicht. Eine Möglichkeit wäre Invezz . Bei Invezz können Sie lernen, wie Sie sicher mit Ihrem Geld umgehen können und in Zeiten von Corona auf dem aktuellsten Stand bleiben.