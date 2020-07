Versicherer sollen digitaler werden – aber nur in bestimmten Bereichen

Seit Beginn der Corona-Krise kommunizieren Versicherer deutlich häufiger digital mit ihren Kunden. Wenn es nach den Versicherten geht, könnte das zumindest in einigen Bereichen auch nach der Pandemie so bleiben und sogar noch zunehmen. Doch nur wenige Unternehmen sind bereits angekommen in der digitalen Zukunft.