Richtig investieren lernen: Ein Leitfaden für Anfänger

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Investitionen so beginnen:

1. Entscheidung zwischen einem Do-it-yourself- oder einen Do-it-for-me-Ansatz

2. Festlegung finanzieller Ziele und wie schnell das investierte Geld gebraucht wird

3. Art des Anlagekontos

4. Eröffnen eines Kontos

5. Wahl der Anlagen nach Risikotoleranz (Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Immobilien)

Hier sind die Details, um richtig investieren zu lernen:

Wie viel investieren?

Viele Sparer ziehen es vor, wenn jemand ihr Geld für sie investiert. Und während dies früher ein kostspieliges Angebot war, ist es heute ziemlich erschwinglich, dank des Aufkommens automatisierter Verwaltungsdienste, auch bekannt als Robo-Berater.

Diese Online-Berater verwenden Computeralgorithmen und hoch entwickelte Software, um das Anlageportfolio eines Kunden aufzubauen und zu verwalten. Sie bieten alles von der automatischen Neugewichtung bis hin zur Steueroptimierung und Zugang zu menschlichen Beratern.

Was ist das Ziel und welche Frist soll eingehalten werden?

Mit deltavalue.de findet jeder heraus, wie man Geld investiert. Der erste Schritt beginnt damit, seine Investitionsziele festzulegen und wann man sie erreichen will.

Langfristige Ziele: Das universelle Ziel ist oft der Ruhestand, doch gibt es vielleicht andere Ziele: Soll es eine Anzahlung für ein Haus oder für Studiengebühren sein? Um das Traumferienhaus zu kaufen oder in zehn Jahren auf eine Jubiläumsreise zu gehen?

Kurzfristige Ziele: Dies ist der Urlaub im nächsten Jahr, ein Notfallfonds oder die Weihnachtsspardose.

Welcher Kontoanbieter?

Es gibt zwei Hauptoptionen:

Ein Online-Broker ermöglicht es, das Konto selbst zu verwalten und eine Vielzahl von Anlagen, darunter Aktien, Anleihen, Fonds und komplexere Instrumente, zu kaufen und zu verkaufen. Ein Konto bei einem Online-Broker ist eine gute Wahl für Anleger, die eine große Auswahl an Anlageoptionen wünschen oder die Kontoverwaltung lieber selbst in die Hand nehmen möchten.

Ein Robo-Berater in einer Verwaltungsgesellschaft, die einen Großteil der Arbeit mithilfe von Computern erledigt und ein Portfolio auf der Grundlage der persönlichen Risikotoleranz und des Ziels aufbaut und verwaltet. Für diese Dienstleistung zahlen Benutzer eine jährliche Verwaltungsgebühr, im Allgemeinen etwa 0,25 bis 0,50 Prozent. Da Robo-Berater häufig Fonds verwenden, sind sie im Allgemeinen keine gute Wahl für Anleger, die an einzelnen Aktien oder Anleihen interessiert sind.

Oft können Anleger ein Konto ohne anfängliche Einzahlung eröffnen. Natürlich investieren sie erst dann, wenn tatsächlich Geld auf das Konto eingezahlt wurde. Anfänger können automatische Überweisungen von ihrem Girokonto auf ihr Anlagekonto einrichten.

Welche Risikotoleranz?

Zu den üblichen Investitionen gehören:

Aktien: Einzelne Aktien von Unternehmen , von denen Anleger glauben, dass sie an Wert gewinnen werden.

Anleihen: Anleihen ermöglichen es einem Unternehmen, Geld zu leihen, um ein Projekt zu finanzieren oder andere Schulden zu refinanzieren. Anleihen werden als festverzinsliche Investitionen betrachtet und leisten in der Regel regelmäßige Zinszahlungen an die Anleger. Das Kapital wird dann an einem festgelegten Fälligkeitsdatum zurückgezahlt.

Investmentfonds: Wer sein Geld in Fonds - wie Investmentfonds, Indexfonds oder börsengehandelte Fonds - investiert, kann viele Aktien, Anleihen oder andere Investitionen auf einmal kaufen. Investmentfonds sorgen für eine sofortige Diversifizierung, indem sie das Geld der Anleger zusammenfassen und es zum Kauf eines Korbs von Investitionen verwenden, die mit dem erklärten Ziel des Fonds übereinstimmen. Fonds können aktiv verwaltet werden, wobei ein professioneller Manager die verwendeten Investitionen auswählt oder sie können einen Index nachbilden.

Immobilien: Immobilien sind eine Möglichkeit, das Anlageportfolio außerhalb der traditionellen Mischung aus Aktien und Anleihen zu diversifizieren.