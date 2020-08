Suchportal für Girokonten mit Tüv-Zertifikat

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Egal, ob für Gehalt, Miete oder um im Ausland Geld abzuheben - ohne Girokonto geht es kaum. Kein Wunder, dass die Deutsche Bundesbank das Girokonto als «das Rückgrat des Zahlungsverkehrs in Deutschland» beschreibt.

Doch wer ein neues Konto sucht, merkt schnell: Girokonto ist nicht gleich Girokonto. Jede Bank oder Sparkasse bietet andere Optionen an: nur online oder mit persönlicher Beratung in der Filiale, nur mit Girokarte oder zusätzlicher Kreditkarte und so weiter.

Vergleichsseite mit Tüv-Zertifikat

Seit Anfang August gibt es eine neue Internetseite : Sie ermöglicht Verbrauchern den Vergleich von Konditionen hunderter Angebote. Die Seite betreibt Check24. Das Vergleichsportal vermittelt Anbietern neue Kunden und verdient sein Geld mit Vermittlungsprovisionen.

Doch bei diesem speziellen Vergleichsangebot kassiert Check24 keine Provision. Der Vergleich ist anbieterunabhängig und objektiv. Denn hier werden die Vorgaben aus dem Zahlungskontengesetz umgesetzt. Diese versprechen Verbrauchern bei der Girokontosuche Transparenz.

Gewährleisten soll dies der Tüv Saarland, der dem Münchner Vergleichsportal ein Zertifikat erteilt hat. «Wir haben das Angebot genau angeschaut», erklärt Thorsten Greiner, Geschäftsführer des Tüv Saarland. So wurden die Benutzerfreundlichkeit, der Datenschutz sowie der Vergleichsalgorithmus der Seite überprüft.

Liste ist für alle Nutzer gleich

Damit kein Anbieter bevorzugt wird, sind die Angebote laut Greiner alphabetisch sortiert. Nutzer können die zunächst einheitliche Liste neu sortieren - etwa nach Höhe der Dispozinsen oder nach Gebühren.

«Derzeit sind 556 Anbieter gelistet. Damit decken wir den größten Teil des Marktes ab», erklärt Rainer Gerhard von Check24. «Wir nehmen auch sehr gerne weitere Anbieter auf, wenn diese gelistet werden wollen.»

Die Konditionen bezieht das Portal aus den veröffentlichten Entgeltkatalogen der Anbieter. Die Angaben werden vorwiegend automatisch verarbeitet. Absolute Vollständigkeit sei laut Gerhard nicht möglich, da es keine zentrale Datenbank dazu gebe.

Verbraucherschützer sind skeptisch

Verbraucherschützer wie Niels Nauhauser sehen das Angebot kritisch: «Das Zertifikat selbst garantiert leider überhaupt nichts, was für Verbraucher von besonderer Relevanz wäre.»

Der Experte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sagt: «Ein Tüv-zertifiziertes Girokonten-Vergleichsportal soll objektiv und transparent sein. Aber wie kann ich denn als Verbraucher überprüfen, ob es tatsächlich objektiv und transparent ist?»

«Vergleichsportale sind Vermittlungsplattformen, die für die Vermittlung von Kunden an Banken Provision erhalten», erklärt er. Solche Vermittlungsplattform mit der Bereitstellung von Informationen für Verbraucher zu beauftragen, sei ein Fehlgriff. Nur die Stiftung Warentest biete einen anbieterunabhängigen Girokontovergleich an.

Kritik, die Rainer Gerhard so nicht stehen lassen will: «Wir verdienen bei diesem zertifizierten Vergleich kein Geld», sagt er. Natürlich sei die Hoffnung, dass Verbraucher auch andere Angebote von Check24 nutzen. Doch das Tüv-Zertifikat sei nur für drei Jahre vergeben, die Einhaltung der Regeln werde stetig überprüft.

Für Helena Klinger vom Institut für Finanzdienstleistungen (iff) kommt es bei der Suche nach dem passenden Konto vor allem auf die persönlichen Bedürfnisse an. «Objektiv heißt nicht, dass ein Angebot für mich auch subjektiv das beste ist.»

Daher empfiehlt die Juristin: «Nutzen Sie mehrere Angebote.» Nicht jedes Geldinstitut sei bei jedem Vergleich gelistet. Wer verschiedene Plattformen nutze, könne besser ein passendes Kontomodell finden.

